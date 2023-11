Nouvo orizon pou ji: Eksplore sekrè Lalin Jipitè yo

By

Veso espasyèl Juice ESA a dènyèman te sibi yon manèv enpòtan nan kad vwayaj li pandan uit ane nan sistèm Jipitè a. Sèvi ak motè prensipal li a, veso espasyèl la ajiste òbit li alantou solèy la pou li pozisyone tèt li pou yon asistans doub gravite Latè-lalin ete pwochèn, yon premye manèv nan kalite li yo. Manèv sa a te konsome prèske 10% rezèv gaz veso espasyèl la epi li reprezante premye etap yon manèv de pati ki ka dènye fwa yo itilize motè prensipal Juice jiskaske li rive nan sistèm Jipitè a an 2031.

Ji, kout pou Jupiter Icy Moons Explorer, te lanse pa ESA soti nan pò espasyèl la nan Gwiyann ​​franse nan mwa avril 2023. Misyon veso espasyèl la se fè obsèvasyon detaye sou Jipitè ak twa gwo lalin li yo: Ganymede, Callisto, ak Europa. Sepandan, Juice pa pral kòmanse envestigasyon li sou sistèm Jipitè a jiskaske 2031, lè li finalman rive. Vwayaj ki long nan Jipitè a se pa sèlman akòz distans ki genyen ant Latè ak jeyan gaz la, men tou akòz nesesite pou simonte gwo rale gravitasyonèl solèy la.

Misyon nan planèt byen lwen, tankou Juice, anplwaye manèv gravite-asistans pou konsève gaz. Manèv sa yo enplike balanse nan jaden gravitasyonèl nan divès planèt yo jwenn enèji. Premye ogmantasyon Juice a pral soti nan yon survol lalin lan nan mwa Out 2024, ki te swiv pa yon survol sou Latè. Pou maksimize asistans gravite sa yo, Juice dwe rive nan sistèm Latè-Lalin ak distribisyon presi, vitès, ak direksyon. Manèv ki sot pase a, ki te konsome 363 kg gaz, te enpòtan anpil pou aliyman trajectoire Juice pou flybys kap vini yo.

Fini ak siksè tou de etap manevwe sa a vle di ke motè prensipal Juice la pa bezwen ankò jiskaske li antre nan òbit alantou Jipitè an 2031. Pou ajisteman ti trajectoire nan entre-temps la, Juice pral konte sou pi piti propulseur li yo. Pandan vwayaj li nan Jipitè, veso espasyèl la pral konplètman ekipe ak enstriman syantifik, paske li p ap bezwen sèvi ak motè prensipal li ankò, sa ki diminye kondisyon gaz jeneral yo.

Eksplorasyon Jupiter nan sistèm Jipitè a gen gwo pwomès pou devwale sekrè kò selès entrigan sa yo. Lè yo pwofite mannèv inik gravite-asistans ak boule estratejik motè yo, veso espasyèl Juice ESA a ap prepare wout pou dekouvèt inogirasyon nan ane k ap vini yo.

Kesyon yo mande anpil:

K: Konbyen tan li pral pran pou Ji rive nan Jipitè?

A: Ji espere rive nan sistèm Jipitè a nan 2031, apeprè uit ane apre lansman li.

K: Poukisa Juice bezwen yon mannèv asistans gravite?

A: Manèv asistans gravite pèmèt veso espasyèl konsève gaz lè yo itilize rale gravitasyonèl planèt yo pou pran vitès epi ajiste trajectoire yo.

K: Ki sa Juice pral etidye pandan misyon li nan Jipitè?

A: Ji pral konsantre sou fè obsèvasyon detaye sou Jipitè ak twa gwo lalin li yo: Ganymede, Callisto, ak Europa, ak yon anfaz patikilye sou etidye nati yo ak abitabilite potansyèl yo.

K: Ki objektif dènye manevwe Juice te fè a?

A: Manèv la te nesesè pou fè aliman trajèksyon Juice pou yon asistans doub gravite Latè-lin ete pwochen, ki pral bay yon ogmantasyon enpòtan nan vitès veso espasyèl la.

K: Ki jan Juice pral jere ajisteman trajectoire pandan vwayaj li nan Jipitè?

A: Ji pral prensipalman konte sou pi piti propulseur li yo pou koreksyon minè trajectoire jiskaske li rive nan Jipitè an 2031, apre li fin boule motè final la pandan apwòch sou Latè an Me 2024.