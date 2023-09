Ganyan yo nan fotograf astwonomi pou ane a montre mèvèy linivè a

By

Yo te anonse ganyan yo nan konpetisyon anyèl Astronomy Photographer of the Year, ki òganize pa Royal Observatory Greenwich. Seleksyon foto ane sa a ofri yon gade mayifik sou imansite ak bote linivè nou an. Soti nan nebul vibran rive nan opinyon sansasyonèl nan kò selès, imaj sa yo kaptire aspè yo tranble nan espas.

Youn nan imaj remakab ki te genyen kategori Young se Running Chicken Nebula, ke yo rele tou IC2944. Eklate ak koulè ak takte ak zetwal, foto sa a kaptive telespektatè ak ekspozisyon vibran li yo.

Yon lòt rekò se Rosette Nebula (NGC 2337), yon imaj trè felisite yo pran atravè yon teleskòp nan vil Changzhou, Lachin. Nebula sa a, apeprè 5,000 ane limyè lwen, kouvri yon enpresyonan 130 ane limyè an dyamèt.

Lalin nan tou pran dokiman Pwen Enpòtan an nan plizyè imaj genyen. Yon foto trè felisite kaptire transpò Lalin nan nan syèl la lannwit, montre koulè chanje li yo soti nan yon wouj gwo twou san fon wouye nan yon limine blan blan-jòn. Yon lòt imaj prezante Mas gade deyò dèyè Lalin nan, ki kreye yon kontras frapan ant planèt wouj la ak satelit Latè a.

Plèyad yo, ke yo rele tou Sèt Sè yo, klere byen bèl nan yon foto ki fini. Ou ka wè gwo gwoup zetwal klere ak ble sa a ki nan konstelasyon Taurus ak je toutouni sou Latè.

Konpetisyon an pa jis konsantre sou objè selès yo. Li gen ladan tou kategori tankou Skyscapes ak Moun & Espas. Yon imaj genyen nan kategori Skyscapes kaptire gwo luten rive nan direksyon mòn Himalayan ki kouvri ak nèj. Sprites yo se dechaj elektrik espektakilè ki rive byen wo anlè nyaj loraj.

Gayan yo nan kategori Planèt, Komèt & Astewoyid yo montre bèl opinyon Venis ak Jipitè. Imaj ki genyen nan kategori Solèy nou an prezante yon gwo flare solè sou sifas Solèy la, pandan y ap imaj ki pi devan an montre Solèy la envèse sou kowòdone polè, sa ki kreye yon aparans dife inik.

Nan kategori Lalin nou an, imaj genyen an pran dènye Lalin plen 2022 la, ak kouwòn linè li ki te koze pa difraksyon limyè lalin nan atmosfè Latè. Imaj ki fini an montre kratè Plato a, yon karakteristik enpòtan sou sifas Lalin lan.

Foto genyen sa yo ofri yon aperçu nan grandè ak konplike nan linivè nou an. Yo raple nou nan imansite ki antoure nou epi enspire tranbleman ak sezi nan mistè yo nan espas.

– Royal Obsèvatwa Greenwich