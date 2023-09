Fotograf astwonomi pou ane a montre imaj sansasyonèl nan linivè a

Obsèvatwa Royal Greenwich dènyèman te anonse ganyan yo nan konpetisyon anyèl Astronomy Photographer of the Year li a, e foto yo pa gen anyen ki kout souf. Konpetisyon an te resevwa yon seri imaj enkwayab bon jan kalite, sa ki fè li yon travay difisil pou jij yo chwazi pi bon nan pi bon an. Soti nan foto kaptivan nan nebul ak galaksi yo nan opinyon sansasyonèl sou Lalin nan ak lòt kò selès, imaj sa yo ofri yon aperçu nan mèvèy yo nan linivè nou an.

Youn nan imaj ki genyen yo se Running Chicken Nebula, ke yo rele tou IC2944, ki prezante koulè vibran ak zetwal yo gaye toupatou. Nebula Rosette a, ki te kaptire atravè yon teleskòp nan peyi Lachin, se yon lòt imaj rekòmandasyon. Sitiye apeprè 5,000 ane limyè lwen, nebula sa a kouvri yon enpresyonan 130 ane limyè an dyamèt.

Konpetisyon an te prezante tou imaj sansasyonèl nan Lalin nan, ki gen ladan youn ki montre transpò li nan syèl la lannwit. Imaj sa a, te pran nan Dalian, Lachin, kaptire Lalin nan chanje koulè pandan li leve, soti nan yon gwo twou wouj rouye nan yon limine blan blan-jòn. Yon lòt piki kaptivan kaptire Mas jis anvan li pase dèyè Lalin nan, kreye yon kontras koulè frapan.

Lòt imaj nan konpetisyon an montre divès fenomèn selès, tankou Plèyad yo, yon gwoup zetwal ble klere, ak Wolf Nebula, yon nwaj molekilè ki sanble ak yon bèt nan bwa. Genyen tou imaj nebulos galaktik ak fenomèn entrigan nan luten, ki se dechaj elektrik ki fèt anlè nyaj loraj.

Konpetisyon an te gen ladann kategori tankou Skyscapes ak Moun & Espas, ki montre imaj zetwal k ap travèse syèl la ak moniman lagè kont orijin zetwal vivan. Te gen tou imaj planèt tankou Iranis, Venis, ak Jipitè, chak montre bote inik yo.

Tout imaj ki genyen nan konpetisyon an kaptire nati linivè nou an efreyan, yo ba nou yon aperçu sou bote ak imansite ki pi lwen pase Latè nou an. Yo enspire nou kontinye eksplore ak etidye mistè Cosmos yo.

sous:

– Royal Obsèvatwa Greenwich