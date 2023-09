Mitsubishi Heavy Industries lanse XRISM ak SLIM sou fize H-IIA F47

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) te lanse avèk siksè Misyon X-ray Imaging and Spectroscopy (XRISM) ak Smart Lander pou Envestigasyon Lalin (SLIM) sou H-IIA Launch Vehicle No. 47 (H-IIA F47) soti nan. Sant espas Tanegashima. Lansman an te fèt a 8:42:11 am sou 7 septanm 2023, Japan Standard Time. Tou de misyon yo separe de machin lansman jan li te planifye.

XRISM se yon misyon enpòtan ki te dirije pa ajans espas Japonè a, JAXA, ki konsantre sou etidye emisyon radyografi ki soti nan objè selès yo. Objektif prensipal li se pi byen konprann estrikti ak evolisyon linivè a lè w obsève reyon X ki soti nan twou nwa, zetwal netwon ak grap galaksi yo. XRISM konbine imaj ak espektroskopi pou bay apèsi inogirasyon sou divès domèn syantifik.

SLIM, nan lòt men an, vize eksplore sifas Lalin nan ak demontre kapasite aterisaj presizyon. Lè yo reyalize yon wo nivo presizyon nan aterisaj linè, SLIM ka pave wout la pou envestigasyon syantifik vize ak plasman an sekirite nan fiti aterisaj ekipaj ak san ekipaj nan zòn ki enterese yo. Misyon an enkòpore konsèy avanse, navigasyon, ak teknoloji kontwòl pou evite obstak pandan desandan.

Sit aterisaj ki gen entansyon SLIM a se rejyon Procellarum KREEP Terrane sou Lalin lan, ki enteresan syantifikman akòz prezans wòch linè espesifik ki ofri apèsi sou aktivite vòlkanik Lalin nan ak istwa jewolojik. Konsepsyon kontra enfòmèl ant SLIM la montre anfaz JAXA sou misyon eksplorasyon efikas ak entelijan, k ap sèvi kòm yon modèl pou pwochen misyon linè nan ti echèl.

An jeneral, siksè lansman XRISM ak SLIM make yon avansman enpòtan nan konpreyansyon emisyon radyografi objè selès yo ak eksplore sifas Lalin nan ak kapasite aterisaj presizyon.

Definisyon:

– XRISM: Misyon X-ray Imaging ak Spectroscopy, yon misyon espas ki santre sou etidye emisyon radyografi ki soti nan objè selès yo.

– SLIM: Smart Lander pou Investigating Moon, yon misyon ki vize pou demontre kapasite aterisaj presizyon sou Lalin nan.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, ajans espas Japonè ki responsab plizyè aktivite ki gen rapò ak rechèch aerospace, devlopman teknoloji, ak lansman satelit nan òbit.

Sous:

- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

- Ajans eksplorasyon ayewospasyal Japon (JAXA)