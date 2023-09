Eksplore Kondisyon ki sanble ak Mas nan yon min North Yorkshire

Nan yon kwen aleka nan North Yorkshire, syantis yo ap sibi tèt yo nan kondisyon ekstrèm pou jwenn apèsi sou fason moun ka siviv sou Mas. Nan yon sit min anba tè, yo andire tanperati ki rive jiska 40 degre Sèlsiyis nan yon tantativ pou repwodui kondisyon yo piman bouk nan Planèt Wouj la.

Pwojè a, ki te dirije pa yon ekip ekspè nan Britanik Antatik Survey la ak Ajans Espas UK a, gen pou objaktif pou bay done ki gen anpil valè ki pral ede nan planifikasyon nan fiti misyon ekipe sou Mas. Lè yo etidye efè chalè ekstrèm ak nivo oksijèn ki ba sou kò imen an, syantis yo espere devlope estrateji pou kenbe astwonòt an sekirite ak an sante pandan misyon yo.

Anviwònman m nan se yon apwoksimasyon sere ak kondisyon atmosferik Mas la. Chalè a ak mank oksijèn nan min lan kreye yon anviwònman difisil ak ostil pou syantis ki patisipe nan pwojè a. Yo dwe mete kostim ki fèt espesyalman ki ede kenbe yon tanperati kò ki estab pandan y ap bay pwoteksyon kont chalè a ak pousyè tè.

Rechèch ki fèt nan anviwònman inik sa a pral kontribye nan devlopman sistèm sipò lavi avanse pou misyon Mas yo. Li pral ede tou enfòme desizyon konsènan konsepsyon abita, kostim espas, ak ekipman ke astwonòt pral konte sou pandan sejou yo sou Planèt Wouj la.

Pwojè pyonye sa a mete aksan sou devouman ak detèminasyon syantis yo pou yo eksplore fwontyè espas yo enkoni. Li sèvi kòm yon rapèl sou defi enkwayab ki gen devan yo nan demand nou an voye moun sou Mas. Lè yo rasanble done kritik nan kondisyon ekstrèm, chèchè sa yo ap prepare wout la pou yon avni kote misyon ekipe sou Mas vin yon reyalite.

Sous:

– Jane Fryer, “Lavi sou Mas? Anndan min nan North Yorkshire kote syantis yo ap brave chalè 40C pou chèche konnen ki jan moun ka siviv sou Planèt Wouj la”, Daily Mail.