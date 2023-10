Teleskòp Espas James Webb NASA devwale yon nouvo kouran jè sou ekwatè Jipitè a

By

Teleskòp Espas James Webb (JWST) non sèlman bay imaj sansasyonèl nan linivè nou an, men li te ban nou tou nouvo apèsi sou pwòp sistèm solè nou an. Anplis de sa nan kaptire imaj mayifik nan vwazen planetè nou yo, JWST te fèk dekouvri yon kouran avyon gwo vitès sou Jipitè, yon planèt nou te panse nou te konnen byen.

Imaj yo te kaptire pa JWST ane pase a te montre yon kouran jè sou Jipitè ki gen plis pase 3,000 mil lajè ak vwayaje a yon vitès apeprè 320 kilomèt alè. Nouvo dekouvèt sa a sezi chèchè yo, li mete aksan sou lefèt ke gen anpil bagay pou aprann sou nyaj ak van Jipitè yo.

Prezans kouran jè sa a, ki chita anlè ekwatè Jipitè a, ta ka bay bonjan enfòmasyon sou atmosfè ajite planèt la. Lè yo analize imaj yo epi swiv karakteristik wotasyon rapid planèt la, syantis yo espere jwenn yon konpreyansyon pi klè sou modèl move tan konplèks jeyan gaz sa a.

Yo pral konpare obsèvasyon JWST sou atmosfè Jipitè a ak done Teleskòp Espas Hubble pou jwenn yon konpreyansyon pi konplè sou sistèm metewolojik planèt la. Konparezon sa a pral ede syantis yo detèmine kijan vitès van an chanje ak altitid epi jenere sizay van, ki se gradyan vitès van sou distans kout.

Lè yo etidye kouran jè a ak lòt tanpèt nan rejyon an, chèchè yo kwè ke yo ka kreye yon baz pou obsèvasyon nan lavni ak potansyèlman predi kijan kouran jè a pral varye nan ane kap vini yo.

Dekouvèt sa a mete aksan sou pouvwa JWST pou non sèlman eksplore pati byen lwen nan linivè nou an, men tou pou revele nouvo bèl bagay nan pwòp katye cosmic nou an.

