Nouvo Sur: Devwale fòmasyon zetwal espektakilè nan kè galaksi Voie Lakte nou an

Yo te dekouvri yon rejyon ekstraòdinè fòmasyon zetwal, ki kouvri pa yon pousyè dans, a sèlman 300 ane limyè lwen twou nwa supermassif ki abite nan nwayo galaksi Voie Lakte nou an. Gras a kapasite inogirasyon Teleskòp Espas James Webb (JWST), panorama kaptivan sa a te kaptire nan tout bèl pouvwa li.

Yo te rele "Sagittarius C," rejyon sa a ki fòme etwal avegle ak yon ekspozisyon klere tou nan 500,000 zetwal briyan sou yon seri luminesans eterik ble. Bijou kouwòn mèvèy selès sa a se yon asanblaj zetwal ti bebe yo, ke yo rekonèt kòm protostars, nich nan yon grap kontra enfòmèl ant, vizib nan direksyon goch imaj la. Pami yo, gen yon etwal k ap fè fas a ki te deja rasanble yon mas 30 fwa pi gran pase solèy nou an, allusion sou sò pwochen li kòm yon supènova nan kèk milyon ane.

Zetwal yo fèt nan grap idwojèn frèt, dans molekilè ki tonbe anba rale gravite a, efondre sou tèt yo. Gwoup sa yo kouvri ak pousyè entèstelè, sa ki ede kenbe tanperati ki pre zewo absoli. Nan kèk zòn, pousyè tè a tèlman vwale ke menm dènye vizyon enfrawouj JWST la ap lite pou antre nan opakite yo. Men, nan nyaj cosmic sa yo, zetwal ki kòmanse kòmanse nan premye etap fòmasyon yo, tankou pwotocluster ki montre nan imaj sa a, kote van yo te chase pousyè ki kouvri yo, revele egzistans briyan yo.

Se Samuel Crowe, yon etidyan bakaloreya nan University of Virginia, ki te dirije imaj JWST fasinan sa a sou Sagittarius C, yon ekip entènasyonal k ap mennen ankèt sou fòmasyon zetwal nan Sant Galaktik. Crowe mete aksan sou rezolisyon eksepsyonèl ak sansiblite miwa kolosal 6.5 mèt JWST a, pi gwo teleskòp espasyèl ki te janm lanse a, ki te pèmèt dekouvèt anpil nouvo karakteristik.

Yon revelasyon enpresyonan se prezans ekoulman ki soti nan pwotostar yo, ki gaye luminesans dife sou twal nwaj idwojèn molekilè ki lonbraj la. Anwo nwaj sonb sa a, zetwal premye plan yo kouche, pandan y ap sou kwen pi ba a, seksyon idwojèn iyonize eklere briyan anba enfliyans limyè iltravyolèt ki soti nan lòt zetwal jèn, masiv. Malgre ke etid anvan yo te detekte idwojèn iyonize sa a, gran echèl rejyon sa a, ki kouvri 25 ane limyè jan JWST te kaptire, te etone kominote syantifik la. Crowe gen entansyon fouye pi fon nan konklizyon sa a entrigan epi mennen ankèt sou "zegwi" enigmatik ki pèse nan gaz iyonize a nan oryantasyon w pèdi o aza.

Sitiye apeprè 26,000 ane limyè lwen nou, Sant Galaktik la se yon sib kaptivan pou astwonòm k ap anplwaye JWST akòz konsantrasyon remakab li nan fòmasyon zetwal yo. Sant Galaktik la pataje kèk resanblans ak galaksi ki te fòme yon ti tan apre Big Bang ki te dekouvri pa JWST, ki parèt pi klere pase antisipe. Yon eksplikasyon pou fenomèn sa a se ke yo nouri zetwal plis masiv pase galaksi ki pi gran yo.

Etidye entans nan Sant Galaktik pèmèt astwonòm yo egzaminen teyori dominan fòmasyon zetwal nan kondisyon ki pi grav yo. Yo vize pou konprann si zetwal masiv yo gen plis chans pou yo fèt nan rejyon zetwal ki fèt nan nwayo galaktik la oswa nan katye bra espiral Vwayo Lakte a. Tipikman, nebula ki fòme etwal bay yon pwopòsyon ki pi wo nan zetwal ki pi piti yo, ke yo rekonèt kòm M-nen, ak to nesans la ap bese lè mas gwan distribisyon an ap ogmante. An konsekans, se sèlman yon ti ponyen zetwal ki pi masiv yo, plizyè santèn fwa mas solèy nou an, ki egziste nan Voie Lakte a.

Modèl sa a, ke yo rekonèt kòm fonksyon mas inisyal gwan distribisyon (FMI), pèpleks astwonòm ki poko byen konprann mekanis gouvène li yo. Sepandan, bay fòmasyon zetwal entans yo obsève nan Sant Galaktik la, gen yon posibilite ke Fon Monetè Entènasyonal la ka detounen, sa ki favorize fòmasyon nan yon abondans zetwal masiv. Si sa rive vre, li ta ka aplike tou pou premye galaksi yo. Yon IMF ki pi wo ta ka elicide liminozite eksepsyonèl galaksi sa yo, kòm zetwal ki pi masiv yo gaye limyè ki pi klere.

Rubén Fedriani, ki soti nan Instituto Astrofísica de Andalucía nan peyi Espay, te fè remake: “Sant Galaktik la se yon kote ki gen anpil moun e ki gen anpil moun. “Gen nyaj gaz ajite, mayetize k ap fòme zetwal, ki answit gen enpak sou gaz ki antoure a ak van, jè yo ak radyasyon k ap koule. Webb te bay nou yon tòn done sou anviwònman ekstrèm sa a, epi nou jis kòmanse fouye ladan l.

Kesyon yo mande anpil:

K: Ki sa ki teleskòp espas James Webb?

A: Teleskòp Espas James Webb (JWST) se pi gwo teleskòp espasyèl ki te janm lanse. Li se renome pou rezolisyon siperyè li yo ak sansiblite, ki pèmèt astwonòm yo pran imaj kaptivan ak rasanble done ki gen anpil valè.

K: Ki jan zetwal yo fòme?

A: Zetwal yo fòme nan bouk idwojèn molekilè dans ki frèt ki tonbe anba fòs gravite a. Bouch sa yo rich nan pousyè entèstelè, ki ede kontwole tanperati pandan pwosesis fòmasyon zetwal yo.

K: Ki sa ki Sant Galaktik la?

A: Sant Galaktik la refere a rejyon entans, trè aktif nan nwayo a nan galaksi Voie Lakte nou an. Li se yon zòn nan fòmasyon zetwal imans epi li sèvi kòm yon baz tès pou konpreyansyon nou sou nesans gwan distribisyon ak evolisyon.

K: Ki sa ki fonksyon mas inisyal gwan distribisyon (IMF)?

A: Fonksyon mas inisyal gwan distribisyon (IMF) se yon modèl ki dekri distribisyon mas zetwal nan moman fòmasyon yo. Li revele frekans relatif zetwal ki gen mas diferan epi li bay enfòmasyon sou mekanis ki gouvène fòmasyon zetwal yo.

K: Ki distans Sant Galaktik la soti nan Latè?

A: Sant Galaktik la sitiye apeprè 26,000 ane limyè lwen Latè.