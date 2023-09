Teleskòp Espas James Webb Detekte Sous Kabòn sou Lalin Jipitè nan Ewòp

By

Pwochen jenerasyon James Webb Space Telescope (JWST) te fè yon dekouvèt enteresan sou lalin Jipitè a, Europa. Europa konsidere kòm youn nan kèk kò selès nan sistèm solè nou an ki ka gen kondisyon ki apwopriye pou lavi, ak yon oseyan sale anba tè anba kwout glas li yo. Sepandan, li te deja klè si oseyan sa a genyen pwodwi chimik ki nesesè pou lavi, espesyalman kabòn.

Sèvi ak done ki soti nan JWST la, astwonòm yo te kounye a idantifye prezans nan gaz kabonik sou sifas glas Ewòp la. Yo te jwenn pi gwo konsantrasyon gaz kabonik nan yon rejyon ki rele Tara Regio, ki se yon zòn jeyolojik jèn ke yo rele "tèren dezòd". Sa a sijere yon echanj materyèl ant oseyan anba sifas Ewòp la ak sifas li yo.

Dekouvèt sa a enpòtan paske li implique ke kabòn nan soti nan oseyan anba sifas Ewòp la epi li pa te delivre pa sous ekstèn tankou meteyorit. Anplis de sa, depo kabòn parèt relativman resan. Kabòn se yon eleman enpòtan pou lavi, kidonk prezans kabòn sou sifas Ewòp la gen enplikasyon enpòtan pou abitabilite potansyèl lalin lan.

Konklizyon yo, ki te detaye nan de papye ki te pibliye nan jounal Science, te fè posib pa inite jaden entegral Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) JWST a. Mòd enstriman sa a bay espèk segondè rezolisyon, sa ki pèmèt astwonòm yo detèmine kote pwodwi chimik espesifik yo sou sifas Europa a.

Chèchè yo te chèche tou siy vapè dlo ki te eklate nan sifas Europa, ki te detekte nan obsèvasyon anvan yo ak Teleskòp Espas Hubble. Sepandan, nouvo done ki soti nan JWST yo pa jwenn okenn prèv ki montre aktivite plume, ki tabli yon limit siperyè sou to potansyèl ekspilsyon materyèl la.

Konklizyon sa yo gen enplikasyon enpòtan pou misyon espas lavni nan Ewòp. Misyon Europa Clipper NASA ak misyon Ajans Espas Ewopeyen an kap vini Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) pral vize pou plis envestige potansyèl pou lavi sou Europa.

Teleskòp Espas James Webb se yon kolaborasyon entènasyonal ki te dirije pa NASA, an patenarya ak Ajans Espas Ewopeyen an (ESA) ak Ajans Espas Kanadyen an.

Sous:

– Piblikasyon jounal syans

- NASA

- Ajans Espas Ewopeyen an (ESA)

- Ajans Espas Kanadyen