Eksplore pwofondè Mas yo: Devwale mistè yo pandan konjonksyon solè

Si w t ap mande poukisa gen yon pè nan nouvèl sou Mas dènyèman, repons lan se nan dans selès nou an ak Solèy la. Chak dezan, Latè ak Mas rive nan yon pwen nan òbit respektif yo ke yo rele "Mas Solè Konjonksyon". Fenomèn sa a rive lè Mas aliman tèt li sou bò opoze a nan Solèy la, kidonk anpeche tanporèman wè nou sou Planèt Wouj la.

Pandan Mas Solè Konjonksyon an, koule enfòmasyon ki soti nan misyon Mas yo tounen sou Latè ralanti konsiderableman. Olye pou yo resevwa kouran done chak jou, siyal yo dwe navige sou yon chemen trèt, avantire tou pre Solèy la. Emisyon konstan Solèy la nan gaz iyonize ak patikil atravè Corona a poze yon defi pou siyal sa yo. Anviwònman tou pre Solèy la koripsyon done yo, sa ki afekte kòmandman veso espasyèl, mizajou lojisyèl, ak nenpòt enfòmasyon ki retounen soti nan Mas. Pou asire sekirite ak entegrite misyon yo, enjenyè yo evite voye kòmandman kritik pandan peryòd sa a pandan veso espasyèl la kontinye operasyon syantifik regilye yo.

Ane sa a, peryòd "blackout" nan Mas Solè Konjonksyon pwolonje jiska Novanm 25yèm, ak sèlman yon brèf entèripsyon lè Mas se antyèman kache pa Solèy la. Nan mitan tranbleman sa a, NASA rete vijilan lè li resevwa mizajou sante nan veso espasyèl la, pou evalye eta byennèt yo. Preparasyon pou aliyman selès sa a te kòmanse byen davans, avèk ekip misyon yo ki te prepare lis pou fè pou chak veso espasyèl Mas nan swen yo.

Malgre ke gwo enstriman abò misyon yo tanporèman inaktif, envestigasyon syantifik yo pèsiste. Pèseverans ak kiryozite rovers NASA yo te estasyone tèt yo tanporèman, siveye aktivman chanjman nan kondisyon sifas yo ak fouye nan modèl move tan. Anplis de sa, mezi radyasyon yo ap fèt nan pozisyon estasyonè yo. Elikoptè Ingenuity a ka chita, men li kontinye itilize kamera koulè li yo pou etidye mouvman entrigan sab nan vwazinaj li. Mars Reconnaissance Orbiter, Odyssey orbiter, ak veso espasyèl MAVEN kontribye nan kaptire imaj sifas, kolekte done atmosferik, ak etidye entèraksyon ki genyen ant atmosfè Mas la ak Solèy la.

Yon fwa moratoryom de semèn nan fini, òbit yo pral rekòmanse transmèt done ki gen anpil valè, ak enjenyè yo pral rekòmanse voye amelyorasyon lojisyèl ak kòmandman. Kòm koule nan enfòmasyon retounen, enjenyè sistèm metikuleu enspekte done yo pou nenpòt ki koripsyon potansyèl. Si sa nesesè, dosye koripsyon yo ka retransmèt nan transfè done ki vin apre yo. Evantyèlman, enstriman, ki gen ladan kamera, yo pral reyaktive, sa ki anonse reouvè nan kouran an nòmal nan imaj anvan tout koreksyon ak done.

Pandan n ap tann fen Konjonksyon Solè Mas la, nou apresye efò inplakabl ekip misyon yo ak detèminasyon veso espasyèl nou an, ki kontinye ap devwale mistè enigmatik Mas wè yo.

Kesyon moun poze souvan

1. Ki sa ki Mas Solè Konjonksyon?

Mas Solè Konjonksyon se yon kondisyon selès ki rive chak dezan lè Mas sou lòt bò solèy la soti nan Latè. Aliyman sa a deranje kominikasyon dirèk ak Mas epi afekte transmisyon done ant misyon Mas ak Latè.

2. Ki jan Mars Solar Conjunction afekte operasyon veso espasyèl yo?

Pandan Mas Solè Konjonksyon, veso espasyèl la antre nan yon peryòd "blackout" kote yo pran poz travay yo ki gen anpil done. Enjenyè yo evite voye kòmandman enpòtan, ak enstriman yo tanporèman inaktif pou asire entegrite misyon yo.

3. Kisa k ap pase ak done yo kolekte pandan Mas Solè Konjonksyon?

Done yo kolekte pandan peryòd blakawout la estoke sou veso espasyèl la jiskaske li an sekirite pou transmèt tounen sou Latè. Lè yo rekòmanse transfè done yo, enjenyè yo byen tcheke pou nenpòt ki dosye pèvèti epi retransmèt si sa nesesè.

4. Ki aktivite misyon Mas yo antreprann pandan Konjonksyon Solè Mas?

Pandan peryòd sa a, misyon Mas yo kontinye fè envestigasyon syantifik, byenke gwo enstriman yo inaktif. Rovers kontwole kondisyon sifas yo, etidye modèl move tan, ak mezire radyasyon. Lòt veso espasyèl pran imaj sifas Marsyen an, kolekte done atmosferik, epi envestige entèraksyon ak Solèy la.