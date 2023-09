OSIRIS-REx NASA an reyisi bay echantiyon astewoyid sou òbit Latè

Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA a te konplete misyon sèt ane li pou rekipere yon echantiyon nan yon astewoyid e li te reyisi delivre kago li nan òbit Latè. Kapsil la te ateri nan seri tès ak fòmasyon Utah apre li te vwayaje apeprè 3.86 milya mil. Misyon sa a, premye nan kalite li pou Etazini, vize pou bay bonjan apèsi sou fòmasyon sistèm solè nou an.

Misyon OSIRIS-REx la te kòmanse an 2016 lè veso espasyèl la te deplwaye pou kolekte materyèl ki soti nan astewoyid Bennu. Apre yo te rive nan Bennu an 2018, yo te ekstrè yon echantiyon an 2020, epi vwayaj long tounen sou Latè te kòmanse an 2021. Materyèl primitif yo kolekte nan sifas astewoyid la pral bay syantis yo yon fenèt san parèy nan premye etap fòmasyon sistèm solè a, ki te fèt. anviwon 4.5 milya ane de sa.

Michael Daly, prensipal syantis nan OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) nan Inivèsite York, te eksprime eksitasyon li konsènan siksè misyon an. Li te mete aksan sou defi ekip la te rankontre pandan ane ki mennen jiska moman sa a epi li te mete aksan sou antisipasyon yo genyen pou yo bay yon echantiyon siksè pou plis envestigasyon nan laboratwa.

Kapsil echantiyon an, ki te pote echantiyon kago yo, te voye sou òbit Latè a soti nan yon distans apeprè 68,000 mil lwen. Ekip navigasyon NASA an te jwe yon wòl enpòtan nan asire aterisaj san danje kapsil la, kontinyèlman rafine pwojeksyon trajectoire yo pou diminye ensètitid. Ekspètiz yo nan planifikasyon trajectoire ak devouman yo nan siksè misyon an te enstrimantal.

Siksè livrezon echantiyon astewoyid la make yon etap enpòtan pou NASA epi li ofri syantis yo yon opòtinite enkwayab pou debouche mistè istwa bonè sistèm solè nou an. Reyalizasyon sa a reprezante yon nouvo faz nan eksplorasyon espas epi li mete etap pou plis dekouvèt ak pwogrè nan konpreyansyon nou sou linivè a.

