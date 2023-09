Pwofesè University of Calgary pou etidye echantiyon astewoyid

By

Yon pwofesè Inivèsite Calgary, Doktè Alan Hildebrand, pral gen opòtinite pou etidye yon echantiyon astewoyid ke NASA espere ke pral bay nouvo apèsi sou fòmasyon sistèm solè an. Doktè Hildebrand, ansanm ak kat lòt chèchè Kanadyen, pral fè pati yon ekip Ajans Espas Kanadyen ki responsab pou analize yon espesimèn ki soti nan astewoyid Bennu, ki estime li gen 4.5 milya ane.

Rechèch sa a fè pati misyon 1 milya dola NASA OSIRIS-REx, ki gen pou objaktif pou retire yon echantiyon astewoyid nan espas eksteryè epi pote l tounen sou Latè. Doktè Hildebrand te patisipe nan misyon an depi 2009 e li te eksprime eksitasyon pou echantiyon astewoyid ki te tann lontan an te finalman rive sou Latè.

Bennu te chwazi pou misyon an akòz pwoksimite li, gwosè, laj, ak eta de prezèvasyon. Konpozisyon inik li yo, ki rich nan kabòn, mete li apa de lòt wòch espas. Pifò astewoyid ki gen konpozisyon menm jan an ta boule lè yo antre nan atmosfè Latè, sa ki fè echantiyon Bennu a patikilyèman enteresan pou etid. Doktè Hildebrand anvi konprann ki jan wòch sa a diferan de lòt moun ak poukisa.

Kontribisyon Kanada nan misyon NASA an se te OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) devlope pa Ajans Espas Kanadyen an. OLA a te enpòtan anpil nan idantifye yon kote ideyal sou astewoyid la pou fè ekstraksyon echantiyon. Apre yon vwayaj apeprè 6.2 milya kilomèt, veso espasyèl la tounen sou Latè, epi yo te jete kapsil ki gen echantiyon astewoyid la nan dezè Utah. Kapsil la kounye a ap òganize nan Johnson Space Center NASA an nan Houston anvan yo distribye bay kolaboratè entènasyonal yo, ki gen ladan Kanada.

Sous: University of Calgary, NASA, Ajans Espas Kanadyen