Pune: Bati sou siksè Chandrayaan-3, Òganizasyon Endyen Rechèch Espas (ISRO) te fikse je l sou pwochen misyon linè a, Chandrayaan-4, ak objektif anbisye pou rekipere echantiyon tè nan Lalin nan. Anons sa a te fèt pa Nilesh Desai, Direktè Sant Aplikasyon Espas (SAC/ISRO) pandan seremoni 62yèm jou fondasyon Enstiti Endyen Meteyoloji Twopikal nan Pune.

Misyon Chandrayaan-4 a pral mande yon retounen echantiyon linè, ki make yon etap enpòtan nan eksplorasyon espas. Avèk objektif pou pote echantiyon soti nan sifas linè a, ISRO gen pou objaktif pou akonpli travay sa a nan senk a sèt ane kap vini yo. Plan an enplike yon pwosesis aterisaj ki sanble ak sa Chandrayaan-3, ak modil santral la anbafe ak modil la òbit anvan yo separe tou pre atmosfè Latè. Lè sa a, modil re-antre a pral pote kago presye tè lalin ak wòch tounen sou Latè.

Nilesh Desai te eksprime nesesite pou de machin lansman pou egzekite misyon an avèk siksè. Modil yo ta divize an Modil Transfè (TM), Modil Lander (LM), Modil Ascender (AM), ak Modil Re-antre (RM). TM ak RM ta dwe mete nan òbit linè a, pandan y ap TM ak LM ta desann pou kolekte echantiyon an. Teknoloji avanse ak bonjan planifikasyon ap fèt pou asire posiblite misyon sa a.

Anplis Chandrayaan-4, ISRO ap kolabore tou ak ajans espas Japonè a, JAXA, sou pwojè eksplorasyon polè lalin (LuPEX). Patenarya sa a reflete angajman tou de ajans yo pou yo avanse konpreyansyon syantifik ak eksplorasyon pi lwen pase Latè.

Avèk Chandrayaan-4, peyi Zend gen pou objaktif pou pran yon gwo kwasans nan eksplorasyon linè lè li pote echantiyon ki gen anpil valè nan sifas Lalin nan. Misyon sa a pral non sèlman kontribye nan dekouvèt syantifik, men tou, li pral fòje nouvo fwontyè nan rechèch espas ak kolaborasyon.

