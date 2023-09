Misyon Solè Òganizasyon Rechèch Espas Endyen an reyisi rive nan pwen L1 Solèy-Latè

By

Òganizasyon Rechèch Espas Endyen an (ISRO) te anonse ke premye misyon solè li a, Aditya-L1, te fè avèk siksè manèv Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) epi li kounye a sou yon trajectoire ki pral mennen l nan pwen Solèy-Latè L1. . Sa a make senkyèm fwa youn apre lòt ke ISRO te transfere avèk siksè yon objè sou yon trajectoire nan direksyon pou yon lòt kò selès oswa kote nan espas.

Veso espasyèl Aditya-L1 te lanse soti nan Estasyon Espas Satish Dhawan nan Andhra Pradesh, ak objektif prensipal yo nan kolekte done syantifik ak avanse efò eksplorasyon solè peyi Zend. Veso espasyèl la ekipe ak enstriman Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS), ki te deja kòmanse mezire iyon supra-tèmik ak enèjik ak elektwon nan distans ki pi gran pase 50,000 km soti nan Latè. Done sa yo pral ede syantis yo analize konpòtman patikil ki antoure Latè.

Nan apeprè 110 jou, yo pral enjekte veso espasyèl la nan yon òbit alantou pwen Solèy-Latè L1 atravè yon manèv. Misyon siksè ISRO montre avansman peyi Zend nan teknoloji espasyèl ak angajman li pou eksplore Solèy la ak efè li sou Latè.

Sous: ISRO, Gadgets 360