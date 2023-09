ISRO ap travay pou etabli kontak ak Vikram Lander ak Pragyan Rover Chandrayaan-3.

By

Òganizasyon Endyen Rechèch Espas (ISRO) kounye a ap fè efò pou re-etabli kontak ak Vikram lander ak Pragyan rover Chandrayaan-3. Dapre ISRO, tou de Vikram lander ak Pragyan rover yo nan yon eta ki an sekirite epi yo te mete nan mòd dòmi pou prèske yon mwa. Òganizasyon an rete espwa nan pran kontak ak machin linè sa yo.

Chandrayaan-3 se yon misyon anbisye ISRO antreprann pou eksplore sifas linè a, espesyalman Pol Sid lalin lan. Vikram aterisaj la te fèt pou manyen dousman sou sifas linè a, pandan y ap rover Pragyan an te fèt pou fè eksperyans syantifik ak analize tè linè a.

Efò aktyèl ISRO yo vize pou reveye Vikram lander ak Pragyan rover soti nan mòd dòmi yo. Etabli kominikasyon ak machin sa yo ta yon reyalizasyon enpòtan, paske li ta pèmèt ISRO kontinye misyon yo epi rasanble done syantifik ki gen anpil valè nan lalin nan.

Òganizasyon an pa te divilge rezon ki fè dèyè entèripsyon an nan kominikasyon ak Vikram lander ak Pragyan rover. Sepandan, yo ap travay aktivman pou korije sitiyasyon an epi retabli kontak.

Pandan ISRO ap kontinye efò li pou etabli kontak ak machin linè yo, kominote syantifik la ak amater espas yo ap tann plis mizajou. Siksè re-etabli kominikasyon an ta make yon etap enpòtan nan efò eksplorasyon espas peyi Zend yo ak pave wout la pou plis pwogrè nan rechèch linè.

Sous:

– Hindustan Times Videyo