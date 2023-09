Peyi Zend avèk siksè lanse veso espasyèl Aditya-L1 pou etidye solèy la

2 septanm, Òganizasyon Endyen Rechèch Espas (ISRO) te lanse veso espasyèl Aditya-L1, sa ki make premye misyon obsèvatwa solè peyi Zend. Veso espasyèl la te kòmanse vwayaj 110 jou li nan Lagrange Point-1 nan sistèm Solèy-Latè apre yon siksè manèv ensèsyon trans-Lagrangean Point. Manèv sa a te pouse navèt la soti nan òbit Latè a pou l ale nan yon trajectoire nan direksyon pwen Solèy-Latè L1.

Pwen Lagrange, jan NASA defini, se pozisyon nan espas kote fòs gravitasyon yon sistèm de kò tankou Solèy la ak Latè pwodui rejyon aktif nan atraksyon ak repouse. Pwen sa yo ka itilize pa veso espasyèl kòm "tach pakin" pou rete nan yon pozisyon fiks ak konsomasyon gaz minimòm.

Yo pral mete veso espasyèl Aditya-L1 nan yon òbit Halo alantou L1, ki se apeprè 1.5 milyon kilomèt de Latè, ki konstitye jis 1% distans Latè-Solèy la. Pozisyon estratejik sa a pral asire obsèvasyon Solèy la san enteripsyon, sa ki pèmèt syantis peyi Zend yo jwenn nouvo konesans sou sant sistèm solè nou an.

Transfè siksè ISRO nan direksyon lòt kò selès oswa kote nan espas yo te demontre ekspètiz yo nan eksplorasyon espas. Misyon sa a swiv ansyen ekspedisyon siksè ISRO te fè nan solèy la ak lalin.

Veso espasyèl Aditya-L1 la pral pase omwen senk ane kap vini yo etidye divès aspè nan Solèy la soti nan òbit li alantou L1. Rechèch devwe sa a pral kontribye nan konpreyansyon nou sou Solèy la ak enpak li sou Latè. Misyon an reprezante yon etap enpòtan pou efò eksplorasyon espas Lend yo epi ouvri pòt pou plis pwogrè syantifik.

An jeneral, siksè lansman ak transfè trajectoire veso espasyèl Aditya-L1 la make yon reyalizasyon enpòtan pou ajans espas Endyen an, ISRO. Misyon sa a pral pèmèt syantis Endyen yo rasanble done ki gen anpil valè sou Solèy la ak apwofondi konpreyansyon nou sou sant sistèm solè nou an.

