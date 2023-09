Konsepsyon pou yon avni nan espas: Kreye anviwònman ki ka viv pi lwen pase Latè

By

Nan demand pou etabli koloni sou lalin lan ak evantyèlman Mas, achitèk ak konsèpteur yo ap travay pou kreye anviwonman abitab ki bay konfò ak soulaje mal lakay pou astwonòt k ap antreprann vwayaj nan espas pwolonje. Valentina Sumini, yon achitèk ak enjenyè, te nan forefront nan jaden sa a émergentes ke yo rekonèt kòm achitekti espas.

Rechèch Sumini a, an kolaborasyon ak Ajans Espas Ewopeyen an ak NASA, enplike nan entèvyou astwonòt yo konprann eksperyans yo ak konsepsyon abita espas ki adrese bezwen yo. Astwonòt souvan santi yo mal lakay yo epi yo dekonekte ak Latè, kidonk Sumini gen pou objaktif pou kreye enteryè ki fezab pou moun abite. Sa a enplike nan enkòpore eleman nan lanati ak kreye anviwònman Immersion ki simulation aklè yo ak son sou Latè.

Pou konbat estrès ak mal lakay, ekip Sumini yo te fèt yon gous ki fè tiyo nan done an tan reyèl ki soti nan yon tanp bèt sovaj, bay astwonòt ak yon eksperyans vityèl pou yo te antoure pa lanati. Li trase enspirasyon nan lavi sou Latè nan desen li yo pou lavi sou Latè, lè l sèvi avèk algoritm ki baze sou kwasans rasin ak repwodui konpòtman an gro nan myèl. Sumini te devlope tou yon exoskeleton men-gratis, enspire pa yon ke chwal lanmè, ki amelyore mobilite ak dèksterite pou astwonòt k ap travay nan mikrogravite.

Ekip rechèch Sumini yo teste desen yo nan anviwònman ekstrèm ki sanble ak kondisyon sou lalin lan ak Mas, tankou pant yon vòlkan Awayi ak glas polè Svalbard. AI, robo, ak enprimant 3D pral jwe yon wòl enpòtan nan konstriksyon bilding ak sèr sou sifas ekstraterès sa yo, asire siviv abitan nan lavni.

Pandan ke pa gen okenn "Planèt B," Sumini kwè ke eksplore espas ka bay bonjan lide ak avansman teknolojik ki ka aplike nan lavi sou Latè. Vwayaj la nan direksyon tabli kominote sou lòt planèt yo se yon efò rechèch ki pouse limit kapasite imen yo epi ki ka yon jou mennen nan kominote vivan sou Mas.

Sous:

