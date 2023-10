Ostralyen kann krapo: kanibalis tadpoles akselere evolisyon

By

Krapo kann nan Ostrali fè fas a yon menas grav soti nan pwòp kalite yo - teta kanibalis. Teen sa yo souvan konsome ti pitit pitit yo, pouse yo devlope pi vit. Sepandan, kwasans akselere sa a gen yon pri.

Yo te prezante krapo kann yo nan Ostrali an 1935 pou kontwole insect kann yo. Olye de sa, krapo yo te vin tounen yon espès pwogrese, miltipliye pi lwen pase kontwòl ak poze yon menas pou ekosistèm nan. Toksisite krapo sa yo tou mete marsupial kanivò natif natal yo an danje.

Pandan ke krapo kann granmoun mezire anviwon 25 cm (10 pous) nan longè, se teta yo ki montre konpòtman kanibal, konsome pwòp kalite yo. Konpòtman sa a pa estraòdinè nan espès krapo ak krapo, anjeneral rive lè resous yo ra. Ostralyen kann krapo, sepandan, montre konpòtman sa a byen souvan.

Nan yon eksperyans byolojis Jayna DeVore ak kòlèg li yo te fè, yo te jwenn ke teta Ostralyen yo te 2.6 fwa plis chans pou yo kanibalize ti pitit yo konpare ak teen ki pa Ostralyen. Yon lòt eksperyans te revele ke teen Ostralyen yo te 30 fwa plis atire ti bebe pase lòt teen.

Hatchlings nan Ostrali devlope nan yon vitès pi vit pase tokay yo lòt kote. Pandan ke devlopman akselere sa a ogmante chans yo pou yo siviv, li kite yo mwens devlope pase krapo kann ki pa Ostralyen nan etap teta ak matirite nan lavi yo.

Hatchlings sa yo te evolye pou akselere devlopman yo lè yo santi prezans lòt teen, sa ki endike konpetisyon ak kanibalis potansyèl. Adaptasyon evolisyonè sa a pèmèt yo diminye dire etap vilnerab yo.

Kanibalism nan mitan krapo kann ta ka wè kòm yon fòm kontwòl popilasyon an, kòm li elimine konpetisyon pou resous limite nan letan an. Li montre tou vitès remakab nan ki evolisyon ka rive. Krapo kann Ostralyen yo te siyifikativman evolye depi entwodiksyon yo nan kontinan an.

Rechèch sa a ajoute nan konpreyansyon nou sou dinamik konplèks espès anvayisan yo ak enpak yo ka genyen sou ekosistèm natif natal yo. Etid la te pibliye nan PNAS ak mete aksan sou kous la zam evolisyonè kontinyèl ant etap nan teta kanibal ak etap vilnerab ze ak kouve nan abita anvayi.

