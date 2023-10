Antre nan Festivite Lalin yo: Entènasyonal Obsève Evènman Lalin lannwit lan

Chak ane, NASA òganize yon evènman ekstraòdinè ki rasanble moun ki soti toupatou nan mond lan pou obsève Lalin nan - nòmalman. Entènasyonal Obsève Swit Lalin lan se yon selebrasyon piblik chak ane ki vize ini amater Lalin, ankouraje syans ak eksplorasyon linè, epi onore koneksyon kiltirèl ak pèsonèl nou ak konpayon selès Latè a.

Bote evènman sa a se nan aksè li yo. Kèlkeswa kote ou ye a, ou ka patisipe nan fèstivite yo linè. Ou gen opsyon pou patisipe oswa òganize evènman vityèl oswa an pèsòn, oswa tou senpleman obsève Lalin nan konfò lakay ou. Kominote linè mondyal la reyini ansanm atravè divès platfòm tankou paj Facebook evènman an, chanèl medya sosyal ki itilize #ObserveTheMoon, ak gwoup Flickr Creole Observe the Moon Night.

NASA te dekri plizyè objektif pou evènman sa a. Premyèman, li sèvi kòm yon selebrasyon, pote ansanm moun ki soti nan tout mond lan ki pataje yon pasyon pou Lalin nan. Li gen pou objaktif tou pou ogmante konsyantizasyon pwogram linè NASA yo, fè syans linè ak eksplorasyon pi aksesib pou piblik la. Anplis de sa, International Observe the Moon Night pèmèt moun yo eksplore domèn Lalin ak syans espas, lè l sèvi avèk Lalin Latè kòm yon pwen depa pou vwayaj dekouvèt yo.

Evènman an ankouraje pataje istwa, imaj, travay atistik ak plis ankò ki enspire nan Lalin, pou ankouraje yon koneksyon kreyatif ak vwazen selès nou an. Lefètke li te pwovoke enterè nan obsèvasyon linè, International Observe the Moon Night pwolonje enpak li nan syèl la pi laj ak mond lan bò kote nou an, enspire eksplorasyon kontinyèl.

Se konsa make kalandriye ou! Ou ka wè evènman entènasyonal Obsève Lalin lannwit lan ane sa a atravè emisyon televizyon NASA an. Branche a 7 pm EDT / 23:00 UTC sou 21 oktòb 2023, epi rantre nan kominote linè mondyal la nan yon vwayaj mayifik nan dekouvèt ak apresyasyon pou Lalin nan.

Sous:

-Misyon Lunar Reconnaissance Orbiter NASA, Divizyon Eksplorasyon Sistèm Solè nan Goddard Space Flight Center NASA, ak lòt òganizasyon NASA ak astwonomik.