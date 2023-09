By

Yon etid resan te bay nouvo apèsi sou divèsite biyolojik anelid nan Zòn Clarion-Clipperton (CCZ), pi gwo rejyon eksplorasyon mineral fon lanmè nan mond lan. Annelids, ki gen ladann vè, se youn nan pi gwo gwoup makroinvertebrates te twouve nan labou ki kouvri fon lanmè CCZ a.

Chèchè yo nan University of Gothenburg ak Mize Istwa Natirèl Lond te itilize yon konbinezon de apwòch mòfolojik tradisyonèl ak teknik molekilè modèn yo idantifye plis pase 300 espès anelid nan CCZ la. Sa a gen ladan 129 espès atravè 22 fanmi anelid, anpil nan yo konsidere kòm nouvo nan syans.

Konprann divèsite biyolojik CCZ a enpòtan pou enfòme pwoteksyon ekosistèm inik sa yo, sitou paske operasyon min komèsyal nan fon lanmè nan zòn nan ka iminan. Taksonomi, klasifikasyon òganis yo, enpòtan anpil pou konpreyansyon sa a. Malerezman, anelid mou yo souvan domaje pandan koleksyon, sa ki fè apwòch mòfolojik tradisyonèl yo limite. Se poutèt sa, teknik ADN yo de pli zan pli itilize pou konplete idantifikasyon mòfolojik.

Chèchè yo te fè yon efò enpòtan pou pibliye ak pataje done anelid yo pou benefisye pi laj kominote syantifik la ak moun ki gen enterè ki enplike nan pran desizyon sou min nan fon lanmè. Lis verifikasyon CCZ anelid yo, byenke yo toujou pasyèl, se yon etap enpòtan nan direksyon pou kreye gid jaden pou bèt sovaj nan zòn nan.

Kòm Otorite Entènasyonal Seabed la konsidere aplikasyon pou min pou CCZ la, itilizasyon done byolojik pou jesyon anviwònman an vin pi enpòtan pase tout tan. Etid sa a kontribye nan fèmen diferans nan konesans sou divèsite biyolojik nan CCZ la epi mete aksan sou bezwen an pou plis rechèch ak mezi pwoteksyon nan abita inik sa yo ki fon lanmè.

