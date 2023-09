Rezurjans misterye viris Nipah ki ka touye moun nan Kerala, peyi Zend

By

Nan yon lopital nan Kozhikode, Kerala, espesyalis swen kritik Anoop Kumar te fè fas ak yon sitiyasyon pèpleks. Kat manm nan menm fanmi an te admèt nan lopital li a ak sentòm ki sanble nan lafyèv, tous, ak maladi ki sanble ak grip. Pandan yo te fouye nan istwa medikal fanmi an, yo te dekouvri ke papa de jèn frè ak sè yo te fèk mouri ak sentòm menm jan an. Ekip la byen vit fè koneksyon ak viris Nipah ki ka touye moun.

Premye idantifye nan Kerala nan mwa me 2018, viris Nipah a se yon viris zoonotik yo kwè yo gaye soti nan baton bay moun. Li gen yon to fatalite segondè, sòti nan 40 a 75 pousan. Nan epidemi 2018 la, 18 moun te enfekte, e 17 te mouri. Pa gen okenn tretman otorize oswa vaksen pou Nipah, sa ki fè idantifikasyon rapid ak kontwòl enpòtan anpil.

Ekip lopital la izole pasyan yo epi voye echantiyon pou fè tès. Twa nan pasyan yo, ki gen ladan pitit gason ak frè papa ki mouri a, te teste pozitif pou Nipah. Yon lòt pasyan ki pa gen rapò ak sentòm menm jan an tou teste pozitif. Ka inisyal papa ki mouri a, Mohammed Ali, te idantifye kòm premye ka nan epidemi sa a, men ta ka gen lòt ka yo pa idantifye akòz peryòd enkubasyon viris la nan 14 a 21 jou.

Konfimasyon Nipah te deklanche yon repons rapid nan men otorite sante piblik Kerala yo. Yo te mete mezi pou kenbe epidemi an epi anpeche plis gaye. Etandone efè katastwofik potansyèl yo si viris la gaye, deteksyon bonè ak izolasyon ka yo enpòtan anpil.

Nipah transmèt atravè kontak dirèk ak bèt ki enfekte, tankou baton oswa kochon, oswa atravè konsomasyon manje oswa dlo ki kontamine. Kontak sere ak moun ki enfekte kapab tou ekspoze youn nan viris la. Kerala te temwen plizyè epidemi Nipah, epi efò siveyans yo ap kontinye.

Resaman rezurjans viris Nipah sa a sèvi kòm yon rapèl sou menas kontinyèl maladi zoonotik yo poze ak nesesite pou siveyans solid, idantifikasyon rapid, ak estrateji kontajman efikas.

- Thekkumkara Surendran Anish, Pwofesè Asosye pou Medsin Kominotè nan Kolèj Medikal Gouvènman an nan Manjeri, Kerala

– Aster MIMS Lopital nan Kozhikode, Kerala