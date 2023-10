Astwonòm yo temwen premye Aurora enfrawouj sou Iranis, ki koule limyè sou chan mayetik ra.

Astwonòm yo te fè yon dekouvèt inogirasyon, paske yo te obsève yon aurora enfrawouj sou planèt Iranis la pou premye fwa. Devlopman enteresan sa a ofri apèsi ki gen anpil valè sou jaden mayetik spesifik ki egziste sou jeyan glas yo byen lwen nan sistèm solè nou an.

Aurorae, souvan ke yo rekonèt kòm Limyè Nò ak Sid, yo anjeneral ki te koze pa van solè ki fè kolizyon ak patikil ki chaje anpil nan atmosfè Latè. Kolizyon sa a ionize patikil yo, sa ki lakòz yo emèt limyè ak kreye fasinan ekspozisyon vèt ak koulè wouj violèt nou wè nan rejyon polè yo.

Yo te obsève fòm aurora menm jan an sou lòt planèt yo, tankou syèl boulvèse Jipitè ak lalin li yo. An 1986, sond Voyager 2 la te bay premye aperçu sou aurora iltravyolèt sou Iranis. Sepandan, dènye dekouvèt sa a make premye fwa ke yon aurora enfrawouj te dokimante sou planèt la.

Kontrèman ak atmosfè Latè a, ki se sitou ki konpoze de nitwojèn ak oksijèn, Iranis gen yon atmosfè domine pa idwojèn ak elyòm. Kòm yon rezilta, aurorae yo sou Iranis emèt limyè nan longèdonn deyò nan spectre vizib la, tankou enfrawouj. Sa vle di ke ekspozisyon selès sa yo rete envizib nan je imen an, manke koulè vibran yo wè sou planèt lakay nou an.

Sepandan, lè l sèvi avèk pwisan teleskòp Keck II nan Hawaii, syantis yo te kapab obsève ak analize longèdonn espesifik limyè enfrawouj ki emèt pa Iranis. Yo konsantre sou limyè enfrawouj ki emèt pa yon patikil chaje ki rele H3+, ki ede mezire tanperati patikil la ak dansite atmosferik la.

Chèchè yo te jwenn ke dansite H3 + nan atmosfè Iranis la te ogmante pa yon stupéfiants 88 pousan, malgre chanjman minimòm nan tanperati. Yo atribiye sa a nan aktivite auroral jenere yonizasyon entansifye. Konklizyon sa yo bay prèv enpòtan pou teyori ke aurora enèjik jwe yon wòl enpòtan nan chofe planèt gaz jeyan tankou Iranis, pouse chalè ki soti nan aurora a nan direksyon ekwatè mayetik la.

Anplis de sa, jaden yo etranj mayetik nan Iranis ak kontrepati glas li Neptune gen lontan dekonpoze syantis yo. Pol mayetik planèt sa yo etranj mal aliye ak aks wotasyon wotasyon yo. Piske aktivite auroral la byen mare ak jaden mayetik yon planèt, ekip la kwè ke etid aurora Uranus la ta ka ede debouche mistè ki dèyè jaden mayetik ki pa aliye yo.

Enteresan, rechèch sa a te kapab tou fè limyè sou pwosesis enigmatik ki fèt sou Latè, tankou ranvèse jeomayetik, kote nò ak sid planèt la efektivman chanje kote. Konprann enpak fenomèn sa yo enpòtan anpil pou sistèm ki depann sou chan mayetik Latè, tankou satelit, kominikasyon, ak navigasyon.

Etid inogirasyon an, ki te dirije pa Emma Thomas, yon etidyan PhD nan University of Leicester School of Physics and Astronomy, elaji konpreyansyon nou sou jeyan glas yo byen lwen nan sistèm solè nou an. Lè yo devwale mistè aurora Iranis yo ak devwale sekrè jaden mayetik li yo, syantis yo espere jwenn bonjan apèsi sou lòt ègzoplanèt ki gen karakteristik menm jan an, ki kapab revele konvnab yo pou sipòte lavi.

Kesyon moun poze souvan

K: Ki sa ki yon aurora?



A: Yon aurora se yon fenomèn natirèl ki te koze pa entèraksyon ant van solè ak patikil chaje nan atmosfè yon planèt, sa ki lakòz emisyon limyè.

K: Ki sa ki lakòz Limyè Nò ak Sid yo sou Latè?



A: Limyè Nò ak Sid yo lakòz van solè k ap fè kolizyon ak patikil ki chaje nan atmosfè Latè, patikilyèman tou pre poto planèt la.

K: Poukisa aurora sou Iranis yo envizib pou je imen an?



A: Aurorae sou Iranis emèt limyè nan longèdonn deyò spectre vizib la, tankou enfrawouj. Depi je imen an ka sèlman wè limyè vizib, aurora sa yo rete envizib.

K: Ki jan yo te dekouvri aurora enfrawouj sou Iranis?



A: Syantis yo te itilize teleskòp Keck II nan Hawaii pou obsève ak analize longèdonn espesifik limyè enfrawouj ki emèt pa planèt Iranis la, konsantre sou limyè a emèt pa yon patikil chaje ke yo rekonèt kòm H3+.

K: Ki jan etidye aurora Iranis la ka ede konprann jaden mayetik Latè a?



A: jaden mayetik ki pa aliye Iranis la bay yon opòtinite pou syantis yo etidye efè aktivite auroral ak chan mayetik. Rechèch sa a ka ofri apèsi sou pwosesis tankou ranvèse jeomayetik, ki ka afekte jaden mayetik Latè ak sistèm ki depann sou li.