Nouvo dekouvèt devwale enigmatik Aurora enfrawouj Iranis la

Astwonòm yo te fè yon dekouvèt inogirasyon dènyèman konsènan montre limyè enigmatik nan Iranis. Pou la pwemye fwa, yo te obsève avèk siksè aurora enfrawouj jeyan glas la, koule limyè sou sekrè kaptivan li yo. Kontrèman ak Northern Lights Latè a, Iranis montre yon fenomèn inik nan atmosfè li.

Menm jan ak sou Latè, aurora Iranis yo limen lè patikil chaje soti nan van solè an kominike avèk chan mayetik planèt la, k ap gide yo nan direksyon poto mayetik yo. Sepandan, gen yon diferans diferan. Pandan ke aurora Latè a pwodui koulè vibran akòz kolizyon ak atòm oksijèn ak nitwojèn, Iranis gen anpil yon spektak diferan.

Iranis, se yon jeyan gaz, prensipalman konsiste de idwojèn ak elyòm nan atmosfè li yo. Gaz atmosferik sa yo egziste nan yon tanperati ki pi frèt konpare ak planèt lakay nou an. Kòm yon rezilta, ekla auroral ki emèt pa Iranis se sitou nan longèdonn iltravyolèt ak enfrawouj, ki kreye yon kontras vizyèlman frape.

Dekouvèt aurora enfrawouj Uranus la te gen yon bon bout tan. Aurora iltravyolèt la te obsève pou premye fwa pandan vwayaj Voyager 2 NASA an 1986, men li te pran prèske kat deseni pou detekte kontrepati enfrawouj li a. Aspè sa a ki fèk revele bay yon aperçu ki pa t janm wè nan mond byen lwen sa a.

Reyalizasyon ki sot pase a te fè posib pa yon ekip astwonòm, ki te dirije pa etidyan gradye Emma Thomas nan University of Leicester nan Angletè. Yo te fouye nan done achiv yo kolekte an 2006 lè l sèvi avèk Keck II Near-Infrared Spectrometer (NIRSPEC). Atravè analiz yo, yo te idantifye liy emisyon ki soti nan molekil H3+, yon kasyon inik trihydrogen ki jwe yon wòl kle nan jenere emisyon an obsève Iranis.

Konklizyon enpòtan sa a ofri yon opòtinite ki ra pou konprann limyè nò Iranis yo ak enplikasyon yo. Li tou soulve kesyon entrigan sou tanperati planèt la ki pi wo pase espere. Emma Thomas reflechi sou yon eksplikasyon posib - ke aurora entans la pwodui ak kondwi chalè soti nan aurora a nan direksyon ekwatè mayetik la.

Eksplorasyon Iranis la ap kontinye kaptive astwonòm ak syantis yo pandan y ap fè efò pou debouche mistè mond sa a byen lwen ak kaptivan.

Kesyon yo mande anpil

1. Kisa ki lakòz aurora Iranis yo?

Aurora Iranis yo limen lè patikil chaje soti nan van solè an kominike avèk chan mayetik planèt la, k ap gide yo nan direksyon poto mayetik yo.

2. Ki jan aurora Iranis yo diferan de sa ki sou Latè?

Pandan ke aurora Latè pwodui koulè vibran akòz kolizyon ak atòm oksijèn ak nitwojèn, aurora Uranus yo emèt prensipalman iltravyolèt ak longèdonn enfrawouj akòz konpozisyon atmosfè li yo, prensipalman ki fòme ak idwojèn ak elyòm.

3. Poukisa dènye dekouvèt aurora enfrawouj Iranis la enpòtan?

Deteksyon aurora enfrawouj Uranus la bay yon aspè ki pa t janm wè nan mond byen lwen sa a, ki ofri nouvo apèsi sou montre limyè fasinan li yo epi kontribye nan konpreyansyon nou sou pwopriyete inik planèt la.

4. Ki jan yo te fè dekouvèt la?

Yon ekip astwonòm, ki te dirije pa etidyan gradye Emma Thomas, analize done achiv yo kolekte an 2006 lè l sèvi avèk Spectrometer Keck II tou pre-enfrawouj la. Atravè analiz yo, yo te idantifye liy emisyon ki soti nan molekil H3 +, ki revele prezans ekla auroral enfrawouj la sou Iranis.

5. Ki enplikasyon rezilta sa yo genyen?

Nouvo konpreyansyon yo genyen sou aurora Iranis yo ouvri avni pou plis rechèch sou klima, atmosfè ak tanperati planèt la. Li soulve tou kesyon entrigan sou sous tanperati ki pi wo pase espere planèt la.