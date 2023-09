Rich tradisyon peyi Zend nan rechèch solè

By

Peyi Zend gen yon istwa ki dire lontan nan rechèch solè, ki date tounen nan fen 19yèm syèk la. Efò rechèch solè peyi a te inisye pa HF Blanford, premye Direktè Jeneral Depatman Meteyorolojik peyi Zend, ki te pwopoze an 1881 bezwen pou dosye egzat sou pouvwa chofaj solèy la ak efè li sou sifas tè a. Ruchi Ram Sahni, yon pyonye popilarizasyon syans nan Punjab, te rantre nan ekip Blanford an 1885 kòm Dezyèm Asistan Meteyorolojik Reporter la.

Obsèvatwa Solè Kodaikanal (KSO) te etabli an 1899 e li te vin tounen yon sant enpòtan pou astwonomi solè. An 1909, astwonòm Britanik J Evershed te fè yon dekouvèt inogirasyon nan KSO a, ki te vin konnen kòm "efè Evershed." KSO a te jwe yon wòl tou nan dekouvèt pi popilè "efè Raman" an 1928, ak KS Krishnan se youn nan ko-otè yo nan papye rechèch la.

Nan kontinyasyon eritaj rechèch solè peyi Zend a, Enstiti Ameriken pou Astwofizik (IIA) te etabli nan Bengaluru an 1971. Li te absòbe obsèvatwa yo nan Kodaikanal ak Kavalur e li te fè kontribisyon enpòtan nan rechèch solè. IIA devlope Coronagraph Emisyon Liy Vizib la, yon eleman kle nan misyon obsèvatwa Endyen k ap vini an, Aditya-L1.

Aditya-L1 pral rive nan destinasyon li nan kòmansman ane pwochèn, kote li pral obsève fotosfè solèy la, kwomosfè, ak kouch ki pi ekstèn yo. Objektif prensipal li, sepandan, se etidye move tan nan espas ak kontwole pwen yo enprevizib nan jaden an mayetik ki te koze pa ekspilsyon mas coronal soti nan solèy la. Ekspilsyon mas coronal sa yo ka reprezante yon menas pou sivilizasyon ki depann de teknoloji lè yo domaje satelit yo ak griy elektrik yo.

Distribisyon misyon Aditya-L1 a aliman ak pik yo espere sik aktivite tach solèy la an 2026. Lòt òganizasyon, tankou NASA ak gouvènman UK a, te kontwole move tan nan espas yo tou pou bese risk potansyèl li yo.

Eksperyans reyon cosmic Endyen yo te fè tou kontribisyon enpòtan nan rechèch espas. Eksperyans GRAPES-3, yon kolaborasyon ant peyi Zend ak Japon, te dekouvri yon "afebli tanporè nan plak pwotèj mayetik latè a" ki te gen rapò ak yon tanpèt solè an 2015. Rechèch sa a, ki te pibliye nan Physical Review Letters, te demontre enpòtans ki genyen nan tan egzat arive tanpèt. prediksyon pou minimize pèt ekonomik pandan yon are mondyal.

Tradisyon rich rechèch solè nan peyi Zend, ansanm ak ekspètiz k ap grandi li nan siveyans move tan espas, mete aksan sou angajman peyi a pou avanse konesans syantifik ak pwoteje kont danje potansyèl ki asosye ak aktivite solè.

Sous: Arun Kumar Grover