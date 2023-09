Pragyaan Rover peyi Zend fè eksplorasyon lalin istorik

By

Misyon espas peyi Zend la te reyalize yon etap enpòtan lè rover lalin yo, Pragyaan, te vin premye rover ki te janm eksplore poto sid linè a. Òganizasyon Rechèch Espas Endyen an (ISRO) te ateri avèk siksè rover Pragyaan tou pre poto sid Lalin nan, sa ki make yon okazyon enpòtan nan eksplorasyon espas.

Pòl sid linè a depi lontan te yon zòn nan enterè pou syantis atravè mond lan akòz rejyon pèmanan lonbraj li yo ki ka genyen depo dlo nan frizè. Nan eksplore rejyon sa a, Pragyaan gen pou objaktif pou rasanble done enpòtan ak apèsi sou teritwa sa yo enkoni.

Aterisaj siksè ISRO nan Pragyaan ajoute peyi Zend nan ti gwoup nasyon yo ki te reyalize feat la rive nan sifas Lalin lan. Li se yon temwayaj abilite k ap grandi peyi Zend nan teknoloji espasyèl ak rechèch.

Pragyaan se yon machin mekanize sis wou ekipe ak enstriman syantifik avanse. Li fèt pou opere nan anviwònman linè a epi fè plizyè eksperyans pou etidye sifas lalin lan, konpozisyon li yo ak resous potansyèl yo. Rover a pral fè eksperyans pou analize tè linè a, chèche dlo, mezire aktivite sismik, ak etidye mineraloji lalin lan, pami lòt objektif.

Misyon linè Endyen an non sèlman gen pou objaktif pou elaji konesans nou sou Lalin nan men tou pave wout la pou pwochen misyon ekipe ak etablisman an nan koloni imen sou kò selès. Li ouvri nouvo posiblite pou eksplorasyon espas ak apwofondi konpreyansyon nou sou linivè a.

Sous:

- Òganizasyon Rechèch Espas Endyen (ISRO)