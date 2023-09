Moon Rover peyi Zend detekte yon posib tranblemanntè

By

Misyon linè peyi Zend, Chandrayaan-3, te ka dekouvri prèv yon "tranblemandman" sou sifas lalin lan. Enstriman pou Aktivite Sismik Lalin lan (ILSA), ki tache ak aterisaj Vikram la, te detekte aktivite sismik nan dat 26 Out, sa ki make premye tranblemanntè lalin posib depi ane 1970 yo. Dekouvèt sa a, ansanm ak mouvman rover Pragyan peyi Zend lan, te kapab bay bonjan enfòmasyon sou konpozisyon jewolojik lalin lan.

Tranbleman lalin lan te detekte yon ti tan apre aterisaj Vikram la te touche atè sou poto sid lalin lan nan dat 23 out la. Òganizasyon Rechèch Espas Endyen an (ISRO) te deklare ke evènman an parèt natirèl epi li kounye a anba envestigasyon. Misyon linè Apollo nan ane 1960 yo ak ane 1970 yo te premye moun ki te detekte aktivite sismik sou lalin lan, revele estrikti jewolojik konplèks li yo.

Dènye pwogrè nan zouti analiz ak modèl òdinatè yo te pèmèt syantis yo jwenn yon pi bon konpreyansyon sou enteryè lalin lan. Etid yo montre ke lalin nan gen anpil chans gen yon nwayo fè ki antoure pa yon boul fè dans, solid. Anplis de sa, tach nan manto fonn lalin lan ka separe ak rès la, sa ki lakòz tranblemanntè pandan y ap monte nan sifas la.

Chan mayetik lalin lan diferan anpil ak tè a. Pandan ke Latè gen yon jaden mayetik fò, enteryè lalin nan se sitou nan frizè epi li manke yon jaden mayetik solid. Sepandan, wòch yo te jwenn pandan misyon Apollo NASA yo sijere ke lalin nan te gen yon jaden jeomayetik pwisan nan tan lontan an.

Chandrayaan-3 gen pou objaktif pou fè limyè sou mistè sa yo lè li kontinye eksplorasyon sifas lalin lan. Tou de aterisaj la ak rover yo kounye a nan mòd dòmi men yo pral rekòmanse operasyon lè lalin lan antre nan lajounen sou 22 septanm. Avèk kapasite solè yo, enstriman sa yo byen pozisyone pou devwale sekrè estrikti entèn lalin nan epi bay bonjan apèsi sou istwa li.

