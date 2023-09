Fèk takte: Chandrayaan-3 Lander ak Rover peyi Zend sou Lalin lan

By

Misyon Chandrayaan-3 peyi Zend a, ki te ateri avèk siksè sou lalin nan 23 out, te kaptire nan nouvo imaj pran pa yon lòt sond linè. Òganizasyon Rechèch Espas Endyen an (ISRO) te pibliye imaj rada nan misyon lalin Chandrayaan-2 yo, ki te rive nan òbit linè an 2019.

Malgre ke Chandrayaan-3 aterisaj la se kounye a inaktif, akòz fènwa a de semèn ki toupre bò lalin lan kote li te ateri, gen yon posibilite ke li pral reveye yon fwa limyè solèy la retounen. Sepandan, ofisyèl ISRO yo te konfime ke aterisaj la ak ti rover li yo, yo te rele Pragyan, te deja akonpli tout gwo objektif yo. Pragyan te deplwaye avèk siksè soti nan aterisaj li yo, Vikram, epi li te kaptire imaj nan anviwònman li yo.

Sa a se pa premye fwa yo obsève misyon lalin Endyen an soti nan espas. Lunar Reconnaissance Orbiter NASA a te deja kaptire simagri wo-definisyon misyon istorik la. Peyi Zend vin katriyèm peyi, apre Inyon Sovyetik, Etazini ak Lachin, pou ateri sou lalin lan avèk siksè.

Anplis misyon peyi Zend, anpil lòt nasyon ap vize poto sid lalin lan pou eksplore rezèv glas yo nan zòn sa a. NASA planifye pou etabli youn oswa plizyè baz nan rejyon an pou itilize glas linè pou sipòte astwonòt ak machin nan kad pwogram Artemis li a, ki vize etabli yon prezans imen pèmanan sou ak alantou lalin lan nan fen ane 2020 yo.

Pandan ke peyi Zend te gen siksè ak misyon linè li yo, lòt peyi yo ak konpayi prive yo te fè tantativ tou pou ateri sou lalin lan nan dènye tan yo. Sond Luna-25 Larisi a te fè aksidan pandan tantativ aterisaj li mwa pase a, ak ajans espasyal Japonè JAXA te lanse aterisaj lalin li an, SLIM, ki pral eseye yon aterisaj nan mwa kap vini yo.

An jeneral, misyon Chandrayaan-3 peyi Zend te reyalize etap enpòtan nan eksplorasyon linè, e imaj lòt sond linè yo te kaptire montre siksè peyi a nan rive nan nouvo fwontyè nan espas.

