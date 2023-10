Lalin Nouvèl ak Atizay amoni selès la

By

Dans selès Cosmos la te dewoule nan Samdi swa lè lalin plen Oktòb la, ke yo rele tou "Lalin Chasè a," te fè bèl syèl la nan tout bèlte li yo. Pandan tout lalin lan te klere nan tout mond lan, yon eklips linè pasyèl te atire atansyon telespektatè yo nan Ewòp, Lafrik ak Azi, ki te gen ase chans pou yo temwen spektak selès sa a.

Lalin nan te rive nan faz konplè li a 3:35 pm EST nan dat 28 oktòb 2023, sa ki make akimilasyon sik linè 29.5 jou li yo. Malgre ke lalin lan konplete òbit li ozalantou Latè a nan jis 27.3 jou, pozisyon yo chanje nan planèt nou an ak solèy la nan chemen òbit yo respektif yo pwolonje subtil dire ki genyen ant faz linè diferan.

Yon eklips linè pasyèl rive sèlman lè lalin nan aliman tèt li sou bò opoze a nan Latè ak solèy la, k ap antre nan lonbraj planèt nou an. Pandan eklips ki sot pase sa a, lalin lan antre nan panenbra ekstèn lonbraj Latè a, ak sèlman 6% nan sifas li yo ap graje lonbra enteryè ki pi fonse. Rezilta a se te yon vizyon kaptivan ki sanble ak yon ti mòde delika ki te pran soti nan lalin lan.

Pandan "Lalin Hunter a" te monte nan syèl la, li te pataje sèn nan ak yon lòt konpayon selès la. Jipitè, pi gwo planèt nan sistèm solè nou an, te parèt jis 3º anba plen lalin lan, sa ki te ogmante bèl etere nan mitan lannwit lan.

Lalin plen Oktòb la te genyen non li kòm "Lalin Chasè a" akòz liminozite li pandan tout lannwit lan, sa ki te ede chasè yo nan pouswit yo nan jwèt yo nan semèn ki mennen nan rive nan tan pi frèt nan emisfè nò a. Fenomèn selès sa a te obsève ak selebre pou jenerasyon, pon diferans ki genyen ant limanite ak mond natirèl la.

Pandan ke eklips linè pasyèl sa a te yon plezi vizyèl, li enpòtan sonje ke li pave wout la pou evènman selès nan lavni. Pwochen eklips linè total la, ki rele tou "Lalin san an," pral fè fas ak syèl nou an nan dat 13/14 mas 2025. Ensidans fasinan sa yo souvan rive an triyo nan yon sèl ane linè, ak dat k ap vini nan 7/8 septanm. 2025, ak 2/3 mas 2026.

Kòm nou sezi nan bèl bagay yo nan linivè a, li vo konsidere mekanik yo konplike ki gouvène sa yo balè cosmic. Òbit panche lalin lan, ki devye 5% de plan òbit Latè a, asire ke eklips linè ak solè rete fenomèn relativman ra. Sepandan, synchrony elegant nan kò selès garanti ke evènman tranbleman sa yo ap repete nan tan apwopriye, konekte nou ak bèl bagay yo vas nan Cosmos la.

FAQ:

1. Kisa yon eklips linè pasyèl ye?

Yon eklips linè pasyèl rive lè lalin lan antre nan panenbra ekstèn lonbraj Latè, sa ki lakòz yon ti pòsyon nan lalin nan parèt nwa oswa pasyèlman bouche.

2. Ki lè yon eklips linè rive?

Yon eklips linè ka fèt sèlman pandan yon lalin plen lè lalin nan aliman tèt li sou bò opoze a nan Latè ak solèy la, ki pèmèt lonbraj planèt nou an voye sou sifas li.

3. Ki pwochen eklips linè penombral la?

Dapre Timeanddate.com, pwochen eklips linè penombral la pral pran plas 24/25 mas 2024.

4. Ki lè pwochen plen lalin apre "Lalin Hunter" la?

Pwochen lalin plen apre "Lalin Hunter" la se "Lalin Beaver" plen lendi 27 novanm 2023.

Sous:

– “Lalin chasè a” leve: imaj ki kaptivan sou lalin plen oktòb la ak eklips lalin pasyèl la – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/science/article/hunters-moon-october-full-moon-and-lunar -eklips-foto)