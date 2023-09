RNA refè soti nan tig Tasmanian ki disparèt, pou ranfòse efò yo nan rechèch sou disparisyon

Syantis yo te refè RNA nan yon tig Tasmanyen, ke yo rele tou thylacine, ki te estoke nan yon mize nan Stockholm depi 1891. Pandan ke yo te fè ekstraksyon ADN nan bèt ak plant ansyen yo anvan, sa a se premye fwa ke RNA te avèk siksè. refè soti nan yon espès ki disparèt. RNA, tankou ADN, se yon molekil biomolekilè ki prezan nan tout selil vivan epi li responsab pou pote enfòmasyon jenetik ak sentèz pwoteyin. Kapasite nan ekstrè, sekans, ak analize ansyen RNA ta ka potansyèlman ede nan rekreyasyon an nan espès ki disparèt epi ede nan konprann sot pase pandemi viral yo.

Tig Tasmanyen an se te yon predatè apex ki te vwayaje yon fwa kontinan Ostralyen an ak zile adjasan yo. Rive moun nan Ostrali te lakòz tonbe nan espès yo, ak kolonizatè Ewopeyen an nan 18tyèm syèk la plis kontribye nan disparisyon yo. Etid la disparisyon tig Tasmanyen an konsidere kòm youn nan ka ki pi byen dokimante nan disparisyon moun-kondwi.

RNA refè a bay enfòmasyon sou byoloji ak règleman metabolik tig Tasmanian anvan disparisyon li. Konprann konpleman jèn yo ak aktivite jèn espès ki disparèt yo enpòtan anpil pou rekreye yo. Pandan ke posiblite pou resisite espès ki disparèt lè l sèvi avèk koreksyon jèn sou fanmi vivan yo toujou ensèten, yo ankouraje plis rechèch sou byoloji bèt ki disparèt sa yo.

Rekiperasyon RNA nan tig Tasmanyen an rete sezi syantis yo, kòm RNA jeneralman konsidere kòm mwens ki estab pase ADN e yo te panse ke yo gen yon lavi kout. Kondisyon siye rès yo nan Mize Istwa Natirèl Swedish, ak po a, misk, ak zo konsève, gen anpil chans kontribye nan prezèvasyon nan RNA.

Rechèch sa a ouvè nouvo posiblite nan domèn de-extinction epi fè limyè sou byoloji espès ki disparèt yo. Pandan ke rkree yon espès ki disparèt rete yon travay konplèks, konprann makiyaj jenetik yo ak pwosesis byolojik yo esansyèl nan efò konsèvasyon ak aprann soti nan disparisyon sot pase yo.

