Teleskòp Hubble NASA an kaptire imaj sansasyonèl nan resif cosmic

Teleskòp Espas Hubble NASA a ap kontinye etone fanatik espas yo ak pran imaj mayifik nan linivè a. Nan dènye aktyalizasyon li yo nan manch Instagram la, NASA te pataje de imaj kaptivan ke teleskòp Hubble te pran. Imaj sa yo montre yon "resif cosmic" ki sitiye 163,000 ane limyè de Latè nan konstelasyon Dorado.

Imaj yo dekri de nyaj vwazen pousyè ak gaz cosmic: gwo nebul wouj NGC 2014 ak pi piti nebul ble NGC 2020. Sitiye nan Gwo nwaj Magellanic, yon galaksi satelit nan Vwayo Lakte a ki gen anpil zetwal masiv, nebulos sa yo fè moute yon pati nan yon vas rejyon ki fòme etwal.

Dapre NASA, zetwal yo toupre sant imaj la yo siyifikativman pi gwo pase Solèy nou an, sòti nan 10 a 20 fwa gwosè li. Radyasyon entans zetwal sa yo emèt chofe gaz dans ki antoure yo, ki gen ladan oksijèn, nan yon tanperati anviwon 20,000 ° F (11,000 ° C). Nebula yo wè nan pi ba goch imaj la te fòme ak yon etwal ki 200,000 fwa pi klere pase Solèy nou an e ki te ekspilse gaz atravè yon seri eripsyon.

Imaj la sansasyonèl pibliye pa NASA montre yon bag ble klere ak yon ti pwen ble nan mitan an. Vag gaz wouj ak zoranj ki soti anwo a goch rive anlè adwat imaj la, ak yon sant ble limyè ki soti nan lanmè wouj la. Anplis de sa, plizyè pwen blan klere yo gaye nan tout imaj la. Nan tèt dwat la, gaz ble fonse ka wè soti nan imansite nan espas.

Yo te pran imaj la lè l sèvi avèk Wide Field Camera 3 Hubble a pou komemore 30 ane operasyon teleskòp la nan espas. Depi lansman li a 24 avril 1990, Teleskòp Espas Hubble a te kaptire plis pase 1.4 milyon obsèvasyon nan prèske 47,000 objè selès. Yo te bay non astwonòm Ameriken Edwin P. Hubble, ki te konfime nati agrandi linivè nou an, teleskòp la te konplete plis pase 175,000 òbit alantou Latè, ki te kouvri yon distans apeprè 4.4 milya mil.

Divilgasyon imaj enkwayab sa a ki soti nan Teleskòp Hubble NASA a te atire anpil atansyon nan men amater espas. Itilizatè yo te eksprime tranbleman yo, tranbleman ak admirasyon yo, ak yon moun ki dekri kaptire a kòm "bèl" ak yon lòt sonje koulè yo frape. Teleskòp Hubble a san mank te ban nou yon aperçu remakab nan bèl bagay nan Cosmos la.

