Siksè rekiperasyon kapsil retounen echantiyon OSIRIS-REx pote eksitasyon ak soulajman

Dugway Proving Ground Lame Ameriken an te ranpli ak antisipasyon ak nève pandan echantiyon kapsil retounen nan misyon OSIRIS-REx la te fè desandan li soti nan espas pou ale nan etaj dezè a. Apre prèske ven ane planifikasyon, operasyon rekiperasyon an te fèt nan youn nan baz militè ki pi lwen nan peyi Etazini. Kat elikoptè, ki te opere pa NASA ak US Air Force, te dekole pou rekipere kapsil la anvan li te antre nan atmosfè Latè.

Dante Lauretta, envestigatè prensipal pou misyon an, te dekri melanj de emosyon li te fè eksperyans pandan y ap monte nan yon elikoptè rekiperasyon. Li te santi pwa responsablite a ak ensètitid sou si parachit kapsil la te louvri jan li te planifye. Finalman, li te resevwa nouvèl ke aterisaj la te reyisi, ak dlo nan je soulajman ak lajwa te plen je l.

Pandan ke te gen ensètitid sou deplwaman an nan chute a drogue, parachit prensipal la avèk siksè deplwaye. Malgre ke simagri a te enkonklizyon sou chute a drogue, li te vin petinan akòz fonksyone parachit prensipal la.

Aterisaj siksè make kòmansman yon nouvo chapit enteresan nan rechèch syantifik. Echantiyon astewoyid Bennu yo pral divize pami divès enstitisyon syantifik ak ajans espas pou analiz. Lè yo etidye konpozisyon Bennu, syantis yo espere jwenn apèsi sou istwa chimik sistèm solè nou an e petèt menm konprann ki jan lavi a soti sou Latè.

Depi astewoyid yo te fòme nan premye etap yo nan sistèm solè a, analize echantiyon yo ta ka bay endikasyon sou prezans dlo ak blòk bilding yo nan lavi, tankou asid amine, sou Latè. Echantiyon sa yo pral etidye anpil nan ane k ap vini yo, ki ofri apèsi enpòtan sou katye cosmic nou an.

Sous: NASA ak Dugway Proving Ground Lame Etazini, Utah