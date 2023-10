Detere Istwa: Nouvo Dekouvèt sou Interbreeding Moun-Neanderthal

By

Yon etid inogirasyon te revele ke moun ak Neanderthal yo angaje nan kwaze pi bonè pase sa te kwè deja, ki te pran plas apeprè 250,000 ane de sa. Konklizyon sa a defi nosyon ki te genyen depi lontan ke kwazman te fèt sèlman 75,000 ane de sa. Atravè analiz ADN, chèchè yo te dekouvri apèsi ki gen anpil valè nan istwa entèraksyon ansyen sa yo.

Revelasyon ki soti nan etid ADN

Etid anvan yo te montre ke anviwon sis pousan nan jèn yo nan Neanderthal yo ka remonte tounen nan imen. Anplis de sa, syantis yo te jwenn ke sèten gwoup moun nan Afrik sub-Saharan posede tras nan ADN Neanderthal. Sa a sijere ke premye moun melanje ak Neanderthals epi imedyatman tounen nan Lafrik, kite yon anprint jenetik.

Michael Dannemann, yon pwofesè asosye ki espesyalize nan jenomik evolisyonè ak popilasyon, fè remake ke nouvo rechèch sa a bay pi gwo presizyon nan anote ADN Neanderthal nan genòm imen modèn. Anplis de sa, li ede nan konpreyansyon ki jan melanje nan jèn enfliyanse karakteristik fizik yo nan tou de Neanderthal ak premye moun. Anplis, li amelyore konesans nou sou modèl migrasyon yo ak entèraksyon yo nan tan lontan an.

Prezans ADN Neanderthal nan Afrik Sub-Saharan

Yon etid ki fèk pibliye nan jounal Cell te revele prezans ADN Neanderthal nan moun ki gen desandan Afriken sub-Saharan. Malgre ke orijin yo nan ADN sa a toujou rete misterye, etid la prensipalman konsantre sou popilasyon ki gen koneksyon zansèt ak Nijè-Kongo.

Pou fè limyè sou prezans ADN Neanderthal nan popilasyon imen jodi a, chèchè yo te konpare materyèl jenetik ki soti nan yon ansyen Neanderthal ke yo rele “Altai Neanderthal” ak jèn 180 moun ki soti nan douz diferan popilasyon Afriken sub-Saharyen yo.

Atravè analiz estatistik, syantis yo te idantifye varyant jenetik pataje ant moun ak Neanderthal yo epi yo te envestige ki jan vèsyon sa yo nan jèn yo te eritye. Etid la te jwenn ke tout jenom Afriken Sub-Saharan yo te egzamine yo te genyen ADN Neanderthal, ak kèk popilasyon ki montre jiska 1.5 pousan nan materyèl jenetik Neanderthal. Insight valab sa a nan kwaze revele ke genòm sa yo te eritye nan men moun ki melanje ak Neanderthal yo epi ki te retounen nan Lafrik.

Dènye etid ki endike prezans ADN Neanderthal

Sa ki pi curieux, chèchè yo te dekouvri ke majorite ADN Neanderthal nan genòm imen yo te konsantre nan rejyon ki pa kode sentèz pwoteyin. Kontrèman, menm rejyon sa yo nan ADN imen yo te manke jèn Neanderthal. Sa a sijere ke Neanderthal pa t favorize jèn imen pandan pwosesis evolisyonè yo. Olye de sa, tou de espès yo te evolye yon fason diferan, adapte genòm yo pou sèvi diferan rezon.

Fernando Villanea, yon jenetikis popilasyon nan University of Colorado Boulder, mete aksan sou siyifikasyon rezilta sa a. Li sijere ke li implique ni seri jèn ki siperyè oswa enferyè a lòt la; yo tou senpleman evolye pou ranpli diferan fonksyon nan genòm chak espès.

Plis enfòmasyon sou evolisyon imen

Konklizyon remakab sa yo ofri syantis yo opòtinite pou yo jwenn plis apèsi sou konplikasyon evolisyon imen yo. Sarah Tishkoff, otè ansyen etid la ak yon pwofesè jenetik ak byoloji nan University of Pennsylvania, pwopoze yon egzamen pi pwofon nan makiyaj jenetik popilasyon an ki te viv 250,000 ane de sa ak ki jan li konpare ak jèn moun modèn. Analiz konparatif sa a ta ka revele enfòmasyon enpòtan sou istwa ak adaptasyon espès nou an.

FAQ:

K: Ki lè moun ak Neanderthal te fè kwaze premye?

A: Nouvo rechèch sijere kwayans ki te fèt apeprè 250,000 ane de sa, defi kwayans anvan ke li te rive 75,000 ane de sa.

K: Ki kote yo jwenn ADN Neanderthal nan imen modèn?

A: ADN Neandertal yo ka jwenn nan fòm jenetik moun k ap viv nan Lafrik di Sub-Saharan, espesyalman nan popilasyon ki gen koneksyon zansèt ak Nijè-Kongo.

K: Ki sa prezans ADN Neanderthal nan imen modèn revele?

A: Li sijere ke premye moun melanje ak Neanderthal yo epi yo tounen ann Afrik, kite yon anprint jenetik.

K: Ki apèsi yo ka jwenn nan etidye ADN Neanderthal nan genòm modèn imen?

A: Lè yo analize enpak melanj jèn ant Neanderthal ak premye moun, syantis yo ka pi byen konprann karakteristik fizik tou de gwoup yo ak migrasyon yo ak entèraksyon yo nan tan lontan.