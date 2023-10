Orionids yo: yon douch Meteor espektakilè

By

Douch meteor Orionids la, youn nan douch meteor ki pi koni e ki pi serye, se yon bagay pou w wè. Si w te janm mande tèt ou sou sa yo zetwal tire nan syèl la lannwit, li enpòtan konnen ke yo pa aktyèlman zetwal, men meteyoroid, ki se wòch ki vwayaje nan espas. Meteyoroid sa yo ka varye nan gwosè soti nan ti wòch ak sab nan pi gwo objè.

Pandan Latè ap deplase atravè òbit li alantou Solèy la, li detanzantan kouri nan meteyoroid sa yo pa chans. An reyalite, apeprè 48 tòn materyèl ki soti nan espas frape Latè chak jou. Lè meteyoroid sa yo antre nan atmosfè Latè a, yo vin meteyorite. Orionid yo, ak yon vitès mwayèn sou 61 km/s, boule nan altitid wo, kreye tach klere nan syèl la ki vizib pou yon ti tan.

Douch Meteor tankou Orionid yo pa rankont o aza ak meteyoroid. Yo rive lè Latè pase nan rejyon ki pi dans nan debri espas ki kite dèyè komèt yo pandan y ap vwayaje alantou Solèy la. Komèt yo fèt ak materyèl ki lach ki te kenbe ansanm pa gaz jele, epi lè Latè rankontre debri sa a, sa lakòz yon ekspozisyon espektakilè nan meteorit ki t ap trase nan syèl la.

Orionid yo, an patikilye, se yon enterè paske yo lye ak komèt Halley a. Komèt Halley a, ki konplete yon òbit chak 75 ane, kite dèyè yon tras debri pandan glas li vin tounen gaz lè li pwoche bò solèy la. Lè Latè a pase nan debri sa a, nou fè eksperyans douch meteorit Orionids.

Pou jwi douch meteor tankou Orionids yo, pa gen okenn ekipman espesyal ki nesesè. Sepandan, li enpòtan pou chwazi bon moman ak kote. Douch meteyò yo bay non konstelasyon yo, ki endike direksyon meteyo yo antre nan atmosfè nou an. Pou Orionids yo, radyan an kouche nan konstelasyon Orion, jis nan direksyon anlè gòch la nan zepòl li. Tan ki pi pwomèt nan mitan lannwit yo obsève Orionid yo se anjeneral dezyèm mwatye a.

Orionid yo kòmanse nan kòmansman mwa Oktòb epi fini nan kòmansman mwa novanm, ak pik la rive sou 21-22 oktòb 2023. Pandan pik la, ou ka espere wè yon mwayèn de 40-70 meteor pou chak èdtan. Polisyon limyè ka anpeche vizibilite, kidonk li esansyèl pou jwenn yon kote lwen limyè klere. Anplis de sa, pèmèt je ou ajiste nan fènwa a pou 20 a 30 minit se yon bagay ki enpòtan anpil pou wè menm meteorit ki pi fèb yo.

Obsèvasyon Meteor se yon aktivite bèl bagay ki pèmèt ou soti deyò woutin okipe ou epi konekte ak linivè a. Li mande pasyans, osi byen ke yon sans de kalm ak konsyans de anviwònman ou. Se konsa, pran yon bwè cho, jwenn yon plas konfòtab, epi jwi ekspozisyon an sansasyonèl nan douch la meteor Orionids.

Definisyon:

– Meteoroid: Wòch k ap vwayaje nan espas.

– Meteor: Yon meteyoroid ki te antre nan atmosfè Latè epi ki boule.

– Meteor Shower: Yon evènman selès kote yo ka obsève plizyè meteor ki soti nan menm radyan an.

– Komèt: Yon boul nèj sal ki fèt ak materyèl ki lach ki te kenbe ansanm pa gaz jele.

– Radyan: Pwen nan syèl la kote météorite yon douch meteyo parèt yo soti.

