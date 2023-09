Brian May, Astwofizisyen ak gitaris Rèn, ede NASA nan kat astewoyid Bennu

Brian May, gitaris dirijan lejand gwoup Queen, te kontribye nan misyon NASA pou kat ak rekipere yon echantiyon nan astewoyid Bennu la. May, ki gen yon doktora nan astwofizik, kolabore ak syantis Claudia Manzoni pou kreye imaj reyalis 3D nan misyon espas. Sèvi ak imaj sa yo, May te ede kat Bennu epi jwenn yon zòn aterisaj ki an sekirite pou sond OSIRIS-REx ki te kolekte echantiyon an.

Kolaborasyon an te kòmanse lè Me te voye stereo—imaj 3D ki fèt ak imaj misyon OSIRIS-REx—bay direktè misyon Dante Lauretta. Lauretta te sezi pa bon jan kalite a nan stereo yo ak rekonèt potansyèl yo nan lokalize yon sit aterisaj pou echantiyon an. Me, Manzoni, Lauretta, ak lòt moun te travay ansanm sou pwojè a, sa ki lakòz liv "Bennu 3-D, Anatomi nan yon astewoyid."

Sa a se pa premye patisipasyon Me a ak NASA. Nan 2015, li te sèvi kòm yon kolaboratè syans nan misyon New Horizons, ki te eksplore Pliton. May konnen non sèlman pou kontribisyon li nan astwofizik, men tou kòm konpozitè dèyè anpil nan hit Queen yo, tankou "We Will Rock You" ak "I Want It All."

Pasyon Me pou espas ak syans evidan nan wòl aktif li nan misyon NASA yo. Ekspètiz li ak kreyativite kòm yon astwofizisyen ak gitaris kontinye fè yon enpak nan domèn nan.

