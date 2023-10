Benefis ki genyen nan kawotchou azòt nan operasyon min

Operatè min yo fè fas a defi kontinyèl pou kenbe pwodiktivite pandan y ap asire sekirite ekip yo nan kondisyon travay difisil. Gwo machin min, tankou chajè ak kamyon bwote, jwe yon wòl santral nan enkyetid sa yo epi yo mande kawotchou ki efikas epi ki an sekirite.

Sekirite kawotchou gen anpil enpòtans nan endistri min. Kawotchou yo sou machin min yo dwe bay estabilite ak traction pou deplase materyèl yo epi anpeche aksidan. Sepandan, pwa ak pouvwa machin sa yo ka mennen nan echèk kawotchou, ki ka lakòz pwoblèm e menm poze yon risk pou eksplozyon. Kounye a, kawotchou machin min yo souvan plen ak lè ki gen oksijèn, sa ki ogmante risk pou yo rupture oswa eksplozyon etensèl-induit.

Yon solisyon pou bese risk sa a se ranpli kawotchou machin min ak nitwojèn olye pou yo lè. Azòt te deja itilize nan machin pasaje yo pou kenbe presyon kawotchou ak ogmante efikasite gaz, epi li ofri benefis an plis nan ogmante sekirite nan machin min. Lè kawotchou yo plen ak nitwojèn, risk eksplozyon siyifikativman redwi.

Azòt bay plizyè benefis dirèk pou kawotchou machin min. Li mennen nan pèt presyon pi dousman ak mwens korozyon nan eleman kawotchou metalik ki te koze pa vapè dlo. Sa a tradui nan sekirite amelyore pou travayè yo ak operatè min yo.

Anplis de sa, nitwojèn ede pwolonje lavi a nan kawotchou pa ralanti deflasyon. Pandan ke oksijèn ak nitwojèn ka pénétrer nan miray kawotchou a, nitwojèn fè li kat fwa pi dousman pase oksijèn ak plis pase 100 fwa pi dousman pase vapè dlo. Sa ka lakòz yon ogmantasyon 10% nan lavi kawotchou.

Echèk kawotchou ka mennen nan arè travay ak siyifikatif D '. Azòt ede kenbe kawotchou yo byen gonfle, diminye flex ak friksyon, ki diminye risk pou yo surchof kawotchou ak echèk. Li tou amelyore efikasite gaz, kòm pèt nitwojèn se pi dousman konpare ak oksijèn.

Kawotchou machin min yo poze yon danje pou sekirite akòz gwosè yo, mas, ak presyon yo. Ranpli kawotchou sa yo ak oksijèn ogmante risk pou dife kawotchou, espesyalman nan min anba tè. Kawotchou ki ranpli ak Azòt diminye risk sa a siyifikativman.

Byenke gen defi pou mete ann aplikasyon yon sistèm enflasyon nitwojèn, tankou pri ak transpòtasyon nitwojèn ki gen anpil emisyon pou ale nan sit min ki lwen, gen solisyon potansyèl yo. Gen kèk konpayi kap eksplore jenere nitwojèn nan sit min yo, ki ta ofri ekonomi pri epi pèmèt pou itilize azòt nan lòt pwosesis min, tankou sipresyon metàn nan min chabon.

Pandan ke itilizasyon kawotchou nitwojèn nan operasyon min yo pa gaye toupatou, li ap pran popilarite, patikilyèman nan Lafrik di sid, kote li te vin estanda endistri a. Dèlko nitwojèn yo ap founi nan operasyon min nan divès peyi, ak teknoloji a se user-zanmitay ak fasil enstale.

An konklizyon, lè l sèvi avèk kawotchou nitwojèn nan operasyon min ofri anpil benefis, sitou an tèm de sekirite. Pandan ke gen defi yo simonte, aplikasyon an nan dèlko nitwojèn nan min anba tè ta ka bay plis avantaj an tèm de ekonomi depans ak amelyore pwosesis min.

