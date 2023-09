Astewoyid Bennu ki kapab danjere: Yon Gem syantifik

Astewoyid Bennu a se pa sèlman yon trezò syantifik, men tou yon menas potansyèl pou Latè. Avèk pi gwo pwobabilite li te ye pou frape planèt nou an nan 200 pwochen ane yo, konprann Bennu enpòtan anpil pou devlope estrateji pou pwoteje limanite. Dekouvri an 1999, Bennu se yon gwo astewoyid B-tip rich nan materyèl kabòn yo kwè ki genyen konpoze chimik ki soti nan premye etap yo nan sistèm solè an. Òbit li fè li pi danjere asteroid li te ye nan sistèm solè nou an.

Si Bennu ta fè kolizyon ak Latè, li ta ka lakòz gwo destriksyon, kreye yon kratè plizyè kilomèt nan lajè epi jenere yon tranbleman tè ak ond chòk ki ta ka domaje bilding nan plizyè santèn kilomèt lwen sit enpak la. Sepandan, chans pou yon enpak aktyèl nan fiti prè yo mens. Modèl chemen òbital Bennu ak Latè montre yon entèseksyon potansyèl nan ane 2182, ak yon pwobabilite enpak 1 sou 2,700.

Veso espasyèl NASA OSIRIS-REx, yon misyon ki fèt pou kolekte echantiyon nan men Bennu, pral bay done ki gen anpil valè pou ede konprann astewoyid la ak estrateji devyasyon potansyèl yo si sa nesesè. Pandan misyon li, OSIRIS-REx te rankontre repons inatandi nan sifas Bennu a. Veso espasyèl la te plonje 20 pous pwofondè nan sifas astewoyid la epi li te deklanche yon nwaj gravye ak sab monte nan lespas lè l t ap retrè.

Syantis yo ap konpare done Bennu ak mezi yo te kolekte pandan DART, eksperyans devyasyon astewoyid NASA an, ki te chanje òbit lalin astewoyid Dimorphos la avèk siksè. Ankèt OSIRIS-REx a te revele tou ke wòch sifas Bennu yo se pore ak eponj tankou, pètèt pwoteje li kont dezòd ki te koze pa pi piti enpak. Kalite inik sa yo nan konpozisyon Bennu a ka gen enpak sou tantativ pou devye kou li lwen Latè.

Misyon OSIRIS-REx te bay enfòmasyon ki gen anpil valè sou Bennu, e analiz echantiyon li yo ap kontinye pandan plizyè dizèn ane. Richès konesans sa a pral ekipe jenerasyon k ap vini yo pou yo kapab byen fè fas ak menas Bennu poze a.

Sous:

– Atik orijinal la: astewoyid ki pi danjere NASA a, Bennu, se tou yon bijou syantifik Meghan Bartels ekri pou Space.com.

– Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA chanje fason nou panse sou astewoyid yo. Men ki jan.