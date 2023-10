Rotorcraft demwazèl titan an mete pou monte nan syèl etranje

By

Rotorcraft Dragonfly NASA a, yon veso espasyèl ki menm gwosè ak machin ki fèt pou eksplore Titan lalin Satin nan, se yon etap pi pre anbakman nan misyon inogirasyon li. Anvan li te antre nan atmosfè Titan plen metàn, Dragonfly te sibi tès solid nan tinèl van isit sou Latè ki te repwodui kondisyon etranje li pral fè fas nan espas.

Enjenyè NASA yo te fè yon seri tès nan Tinèl Subsonic nan Langley Research Center nan Virginia pou asire kapasite Dragonfly pou navige nan atmosfè Titan. Tès yo te enplike yon modèl demi-echèl Dragonfly ekipe ak uit rotor, similye desandan navèt la, vòl ak pouvwa, ak vòl pi devan sou sifas lalin lan. An total, Dragonfly te konplete plis pase 700 kouri nan tinèl van yo, sa ki lakòz 4,000 pwen done endividyèl.

Done yo rasanble nan tès sa yo pral jwe yon wòl enpòtan anpil nan amelyore presizyon nan modèl simulation ak ogmante konfyans nan kapasite Dragonfly a sou Latè anvan li anbake nan misyon li nan Titan.

Titan, pi gwo lalin Satin nan, te rete lajman misterye jouk rive nan veso espasyèl Cassini an 2004. Obsèvasyon fèmen Cassini te revele Titan se yon mond oseyan ak kò likid etan ak metàn, ki gen ladan rivyè, lak, ak lanmè. Sik metàn inik sou Titan, kote metàn fòme nyaj ak presipite kòm lapli, bay yon anviwonman entrigan pou etidye abitabilite potansyèl fòm lavi byen diferan de sa yo jwenn sou Latè.

Dragonfly, ak kat bra li yo ak anpile rotor elikoptè, se byen adapte yo eksplore ti gravite ki ba ak atmosfè dans. Veso espasyèl la pral fè vòl kout okòmansman, gradyèlman bati jiska pi long vòl "sès" ki kouvri distans ki rive jiska 5 mil epi kolekte echantiyon ki soti nan anviwònman lalin lan.

Pandan ke lansman Dragonfly a se pa pi bonè pase 2027, antisipasyon an ap monte. Kòm Lori Glaze, direktè Divizyon Syans Planèt NASA a, eksplike, "Avèk Dragonfly, n ap fè syans fiksyon an reyalite eksplorasyon." Misyon an make yon etap enpòtan nan eksplorasyon espas, epi chak etap ap mennen nou pi pre efò enpòtan pou manevwe rotorcraft inovatè sa a atravè syèl la ak sifas Titan.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki sa ki demwazèl?

A: Dragonfly se yon rotorcraft ki gwosè machin NASA ki fèt pou eksplore atmosfè ak sifas Titan lalin Satin nan.

K: Kilè Dragonfly pral lanse?

A: Dragonfly pwograme pou lanse pa pi bonè pase 2027.

K: Ki sa ki inik sou Titan?

A: Titan se yon lalin ki gen yon anviwònman ki sanble ak oseyan, ki gen rivyè, lak, ak lanmè ki ranpli ak etan likid ak metàn. Kondisyon atmosferik li yo fè li yon sib entrigan pou etidye potansyèl abitabilite.

K: Ki jan Dragonfly pral eksplore Titan?

A: Dragonfly pral fè vòl kout, piti piti ogmante distans ki kouvri a, epi fè pitstop sou wout la pou kolekte echantiyon nan anviwònman Titan.

K: Poukisa tès tinèl van yo enpòtan pou Dragonfly?

A: Tès tinèl van yo repwodui kondisyon etranje atmosfè Titan epi ede enjenyè NASA yo evalye pèfòmans aerodinamik Dragonfly, sa ki ogmante konfyans nan kapasite li pou navige nan anviwònman inik lalin lan.