Satelit yo kontwole devlopman El Niño nan Oseyan Pasifik la

Satelit, tankou Sentinel-6 Michael Freilich, ap obsève kounye a yon fenomèn ki fèt nan Oseyan Pasifik la. Dlo ki toupre kòt lwès Amerik di Sid ap fè eksperyans yon ogmantasyon nan tanperati, sa ki lakòz ekspansyon nivo lanmè a. Ogmantasyon sa a nan tanperati oseyan sifas yo gen yon enpak enpòtan sou modèl metewolojik nan pwovens Lazi ak Amerik di Nò, yon fenomèn ke yo rekonèt kòm El Niño.

Pou jwenn apèsi sou El Niño ane sa a, chèchè yo ap egzamine evènman ki sot pase yo. Nan deklarasyon Jet Propulsion Laboratory NASA an pibliye, yo di ke Kalifòni te fè eksperyans gwo lapli pandan El Niño 2015-2016, ki te lakòz gwo surf, inondasyon, ak glisman labou.

Yon nouvo imaj ki soti nan NASA konpare kòmansman El Niño 2023 la ak modèl yo obsève nan mwa Oktòb 1997 ak Oktòb 2015, ki te konsidere kòm evènman ekstrèm pa ajans espasyal la. Evènman anvan sa yo te lakòz chanjman nan tanperati mondyal, modèl van, ak nivo lanmè.

Lè tanperati dlo sifas yo monte, van sifas lès-a-wès yo febli. Chanjman sa a mennen nan ogmante lapli nan lès ak santral Pasifik la, pandan y ap Endonezi fè eksperyans yon diminisyon nan lapli. Anplis de sa, aktivite nan Oseyan Pasifik la chanje kouran jè a, sa ki lakòz kondisyon pi mouye ak pi frèt nan sid Etazini ak kondisyon ki pi sèk ak pi cho nan nò a.

Malgre El Niño ane sa a parèt relativman modere konpare ak evènman ki sot pase yo, Josh Willis, syantis pwojè a pou Sentinel-6 Michael Freilich, sijere ke li ta ka toujou pote yon sezon fredi mouye nan Sidwès Etazini si kondisyon yo aliman.

Satelit Sentinel-6 Michael Freilich se yon pati nan misyon Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, yon efò konjwen ki enplike Ajans Espas Ewopeyen an, Òganizasyon Ewopeyen an pou Eksplwatasyon Satelit Meteyorolojik, NASA, ak NOAA. Li pran non Michael Freilich, ansyen direktè Divizyon Syans Latè NASA an.

Sous:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) nan Pasadena, Kalifòni

- Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (NOAA)