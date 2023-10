Chanjman nan klima a menase lavi ekstraòdinè nan baton, etid jwenn

Yon etid resan pibliye nan Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences sijere ke lavi yo remakab nan baton yo ka an danje akòz ogmantasyon tanperati mondyal la. Rechèch la, ki te fèt pa syantis nan University College Dublin ak University of Bristol, konsantre sou sik ibènasyon nan yon gwoup sovaj pi gwo baton fer cheval.

Chèchè yo te dekouvri ke fluctuations nan move tan an pandan peryòd ibènasyon baton yo afekte mekanis molekilè ki responsab pou lavi long yo. Telomeres, ki se moso ADN ki pwoteje pwent kwomozòm yo, vin pi kout chak fwa yon selil divize. Pwosesis mantèg sa a ki asosye ak aje ak maladi ki gen rapò ak aje.

Etid la te jwenn ke baton ki soti nan ibènasyon pi souvan akòz kondisyon pi cho yo te gen telomèr siyifikativman pi kout konpare ak ivè anvan yo ak tanperati ki pi frèt. Pwofesè Emma Teeling nan University College Dublin te eksprime enkyetid sou rezilta sa yo, ki deklare ke ogmantasyon prevwa nan tanperati mondyal la ka limite efè benefisye ibènasyon nan baton sovaj.

Doktè Megan Power, otè prensipal etid la, te swiv plis pase 200 baton sovaj ki pi gwo nan twa ivè pou egzamine efè ibènasyon sou telomè yo. Rechèch la revele ke ibènasyon aji kòm yon fòm rajenisman, ak telomè yo pwolonje olye ke diminye pandan sezon ibènasyon an. Ekstansyon sa a gen anpil chans akòz ekspresyon de telomerase anzim la, ki pèmèt ADN telomerik repwodui tèt li san yo pa lakòz mal.

Konklizyon etid la mete aksan sou konsekans potansyèl chanjman kondisyon klimatik yo sou nati ki dire lontan nan baton. Espès ki gen lavi ki long ak pousantaj repwodiktif ralanti, tankou baton, yo patikilyèman vilnerab a chanjman nan anviwònman an. Chèchè yo mete aksan sou enpòtans pou konprann kijan baton yo afekte ak adapte yo ak chanjman klimatik rapid.

Plis envestigasyon nesesè pou eksplore wòl telomeraz nan ekstansyon telomèr pandan ibènasyon. Etid la mete aksan sou enpak chanjman klimatik la sou ekoloji ak siviv popilasyon baton yo, li mete aksan sou bezwen pou kontinye rechèch ak efò konsèvasyon pou pwoteje bèt ekstraòdinè sa yo.

sous:

– Megan L. Power et al, Dinamik telomè ibènasyon nan yon klima chanjman: Sur nan sovaj pi gwo baton Horseshoe, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– Inivèsite Kolèj Dublin