NASA Prepare wòkèt Sistèm Lansman Espas pou Misyon Lalin ak ekipaj nan 2024

By

NASA ap fè preparasyon enpòtan pou pwochen misyon Artemis 2 li a, ki pral wè kat astwonòt s'angajè nan yon vwayaj linè. Sa a pral make premye fwa lèzòm vwayaje sou lalin lan nan plis pase 50 ane. Misyon an pral itilize fize Space Launch System (SLS) NASA, ki te deja vole avèk siksè ak yon veso espasyèl ki te rele Artemis 1.

Konsantre prensipal preparasyon NASA yo se asire sekirite ekipaj la pandan estrès lansman yo. Sa a enplike tès adisyonèl nan nouvo sistèm abò fize SLS la ak lans mobil li yo, ki gen ladan yon sistèm chape pou ijans. Astwonòt yo menm yo patisipe aktivman nan pwosesis preparasyon an, ki gen ladan tès sou plas ak yo mete kostim espas yo.

Misyon Artemis 1 a, ki te voye twa mannequin ozalantou lalin lan, te bay yon fondasyon pou kreye yon pwosesis preparasyon ki pi dous pou Artemis 2. Defi yo te fè fas pandan Artemis 1, tankou reta nan dekont simulation lansman, yo te adrese, e kounye a, konsantre nan. se sou kontni ki gen rapò ak ekipaj ak fòmasyon pou amelyore mezi sekirite.

Preparasyon pou Artemis 2 enplike plizyè etap enpòtan. Ekipaj la pral similye yon jou lansman ansanm ak ekipaj atè a, patisipe nan pratik chape pou ijans, epi fize a pral sibi anpile ak tès asanble nan Building Vehicle Assembly Building NASA an. Finalman, pil la pral prepare sou pad lansman pou lansman misyon an nan fen 2024.

Sekirite se enkyetid prensipal la pandan tout pwosesis preparasyon an. NASA pral fè menm kantite simulation dekont lansman kòm anvan, priyorite sekirite ekipaj vòl la ak ekipaj tè a. Pratik kontinyèl ak fòmasyon memwa nan misk yo se eleman esansyèl nan preparasyon an, asire ke tout manm ekip yo byen prepare pou misyon an.

Chanjman remakab nan Artemis 2 gen ladan ajisteman nan pwosedi alimantasyon ki baze sou leson yo aprann pandan repetisyon rad mouye pou Artemis 1. Chanjman konsepsyon nan lans mobil lan ede amelyore fonksyonalite li. Yo bay atansyon tou sou koòdone tank gaz pou anpeche fwit, ak done ki soti nan tès anvan yo enfòme ajisteman ki nesesè yo.

Avèk preparasyon konplè sa yo, NASA sou wout pou l fè misyon istorik Artemis 2 li a yon efò siksè, ki pave wout pou eksplorasyon linè nan lavni.

Sous:

– Atik: Space.com

– Kredi imaj: NASA