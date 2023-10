Sond la Hope: Devwale mistè atmosfè a Marsyen

Avèk piblikasyon nevyèm pakèt done li yo, 'Hope Probe' Misyon Emirates Mas la ap kontinye bay apèsi inogirasyon sou atmosfè Marsyen an. Sèvi ak enstriman dènye modèl yo, sond la te kaptire yon kantite 3.3 Terabyte done atmosferik ki soti nan planèt wouj la, sa ki revolisyone konpreyansyon nou sou Mas.

Nevyèm seri done a, ki te kolekte soti 1 mas rive 31 me 2023, montre kapasite eksepsyonèl twa enstriman syans Emirates Mars Probe a: Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS), Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS), ak Emirates Exploration Imager. (EXI). Atravè enstriman sa yo, misyon an ofri yon egzamen konplè sou atmosfè a Marsyen, soti nan sifas li yo rive nan ekstèn yo.

Youn nan dekouvèt ki pi remakab nan dènye seri done a se etid chanjman kout tèm ak mouvman nyaj sou Mas. EXI a, ak imaj nwaj wo-frekans li yo pran nan plizyè dat, bay syantis yo yon richès enfòmasyon sou nati a dinamik nwaj Marsyen yo.

Anplis, kòm Solèy la antre nan pik sik 11 ane li yo, obsèvasyon lannwit EMUS yo te revele ekspozisyon mayifik nan aurora disrè. Aurora sa yo, yo te obsève sou pi fò chan mayetik kwout yo nan emisfè Sid la, te revele yon espektakilè espektak limyè sou 27 a 28 avril 2023.

Misyon pwolonje Hope Probe ale pi lwen pase objektif prensipal li nan kolekte done pou yon ane Marsyen, ekivalan a de ane Latè. Kounye a, ak yon ane Latè anplis pou egzamine varyasyon chak ane nan atmosfè Marsyen an, misyon an vize debouche mistè ki antoure pwosesis atmosferik ki pi ba yo, pèt atmosfè anwo a, ak lyen enpòtan ant de la.

Òbit inik nan Hope Probe a pèmèt kominote syantifik la fouye nan varyasyon chak jou ak sezon atmosfè Marsyen an. Lè yo analize gwo koleksyon done sond la, chèchè yo antisipe dekouvwi gwo apèsi sou dinamik atmosferik Mas la.

An konklizyon, Hope Probe a pa sèlman depase atant an tèm de koleksyon done, men li te tou mete etap la pou avansman inogirasyon nan konpreyansyon nou sou atmosfè Marsyen an. Avèk chak seri done, nouvo mistè yo devwale, fè siy syantis yo devwale sekrè planèt wouj la.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Kisa Hope Probe ye?

Hope Probe se yon veso espasyèl lanse pa Emirates Mars Mission pou etidye ak kolekte done sou atmosfè Marsyen an.

2. Konbyen done Hope Probe a kolekte?

Hope Probe te kolekte yon kantite 3.3 Terabytes done atmosferik soti nan Mas.

3. Ki objektif prensipal syans misyon an?

Misyon an gen pou objaktif pou konprann pwosesis atmosferik ki pi ba yo, pèt atmosfè anwo a, ak lyen ki genyen ant de la pou revele mistè ki antoure atmosfè a Marsyen.

4. Ki kèk rezilta remakab nan dènye seri done yo?

Dènye done a te revele apèsi kaptivan sou mouvman nyaj Marsyen yo e li te montre bèl ekspozisyon aurora disrè sou pi fò jaden mayetik kwout yo nan Emisfè Sid la.

