Nouvo Estati Devwale nan Lekòl Segondè Nossal pou onore lejand lokal yo

Nossal High School nan Berwick dènyèman te revele yon bèl estati an kwiv gwosè lavi nan onè Sir Gustav Nossal AC a estimé. Ki fèt pa skultur ki renome entènasyonalman Gillie ak Marc, estati bèl sa a rann omaj pou reyalizasyon remakab syantifik Sir Nossal, kontribisyon anpil valè li nan lekòl la, ak nati apwòch li ak zanmitay.

Nan dat 20 novanm, kominote lekòl la te rasanble ansanm pou temwen gwo inogirasyon estati a, komemore eritaj dirab Sir Nossal. Doktè John Inns, prezidan konsèy lekòl la, te eksprime plezi li nan finalman wè estati a pran lavi apre plizyè ane nan planifikasyon ak preparasyon atansyon, ki te kòmanse tounen nan 2019 nan objektif pou kowenside ak anivèsè 10 ane lekòl la nan. 2020.

Direktè fondatè Nossal High School, Roger Page, te pataje panse li sou siyifikasyon estati a. Mete aksan sou wòl entegral Sir Nossal nan kominote lekòl la, Page te eksprime espwa li ke estati a ta sèvi kòm yon omaj apwopriye pou koneksyon yo. Li te mete aksan sou ke Sir Nossal souvan te vizite lekòl la, li pran tan pou kominike avèk elèv yo, anplwaye yo, ak vizitè yo. Kòm yon senbòl entèraksyon sa a cheri, estati an kwiv yon Sir Nossal chita ap parèt byen klè nan papòt devan lekòl la.

Anplis rekonesans lokal li, Sir Gustav Nossal se yon figi ki gen renome nasyonal ak entènasyonal. Akòde Ostralyen pou Ane a an 2000, Sir Nossal te kite yon mak ki pa efase sou tou de kominote Ostralyen ak mondyal. Ansanm ak travay inogirasyon li nan domèn iminoloji, li te konsakre tèt li tou nan anpil inisyativ imanitè. Reyalizasyon remakab li yo genyen ladan yo prezidan Pwogram Global pou Vaksen ak Vaksinasyon nan Òganizasyon Mondyal Lasante, ansanm ak kolaborasyon ak Pwogram Vaksen Fondasyon Bill ak Melinda Gates.

Li te fèt nan Otrich an 1931, Sir Nossal te imigre nan Ostrali nan yon laj jèn. Simonte baryè lang lan, li te ekselan nan domèn akademik, li te vin pi gwo etidyan nan lekòl li a epi evantyèlman li te resevwa diplòm medikal li nan University of Sydney. Apre sa, Sir Nossal te pouswiv Ph.D. nan Inivèsite Melbourne. Karyè ilustr li mennen l 'nan renome Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) Melbourne, kote li te sèvi kòm direktè a soti nan 1965 a 1996.

Sir Nossal te eksprime espwa li ke estati a, ansanm ak enfliyans kontinyèl li nan lekòl la, ta enspire jenerasyon kap vini yo reyalize rèv yo. Li te raple odyans lan ke Ostrali se yon peyi ki gen anpil opòtinite e li te eksprime rekonesans li ak fyète pou kanpe devan yo. Sir Gustav Nossal te ankouraje tout moun pou yo sonje tan yo te pase nan Lekòl Segondè Nossal avèk atitid.

Pwojè estati a te rann posib grasa kontribisyon kominote lekòl la ak don jenere nan men founisè biznis tankou PSW Uniforms ak Edunet Computers, ansanm ak yon don sibstansyèl ki soti nan WEHI an rekonesans kontribisyon anpil valè Sir Gustav Nossal nan rechèch medikal ak nan rechèch medikal la. òganizasyon tèt li.

