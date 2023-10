Nouvo estanda nan peyi Chili vize pou redwi polisyon limyè ak pwoteje syèl nwa

By

Chili se li te ye pou kondisyon eksepsyonèl pou gade zetwal yo, ak dezè Atacama se youn nan pi bon kote pou astwonòm akòz syèl klè li yo ak polisyon limyè minim. Pou prezève syèl nwa sa yo pou astwonomi ak adrese efè prejidis polisyon limyè sou sante moun ak divèsite biyolojik, Ministè Anviwònman Chilyen an te entwodui yon Nouvo Estanda Ekleraj Nasyonal.

Anvan sa, rejyon yo ki te òganize gwo obsèvatwa nan peyi Chili te gen règleman ekleraj espesifik pou pwoteje estati syèl nwa yo. Kounye a, estanda sa yo ap pwolonje atravè rès peyi a pou ankouraje pratik ekleraj deyò responsab ak dirab.

Nouvo estanda ekleraj la konsantre sou amelyore ekleraj deyò lè li chanje soti nan limyè ble entans pou vin pi dous koulè jòn. Chanjman sa a ede minimize enpak negatif sou sante moun, tankou obezite, depresyon, ak sèten kalite kansè. Anplis de sa, yo dwe etenn piblisite ki eklere ant minwi ak 7 am, pou asire ke ekleraj komèsyal pa kontribye nan polisyon limyè pandan lè lannwit enpòtan yo.

Pi lwen pase sante moun, New National Lighting Standard tou rekonèt enpak polisyon limyè sou divèsite biyolojik. Limyè atifisyèl deranje konpòtman espès nocturne, tankou polinizatè ensèk ak zwazo lanmè. Ensèk polinizatè konte sou limyè lalin ak zetwal pou navigasyon, ak polisyon limyè ka konfonn ak dezoryante yo, ki afekte fekondasyon plant ak antretyen rekòt. Menm jan an tou, petrel tanpèt Markham, yon zwazo lanmè ki natif natal nan Chili, Ekwatè, ak Perou, fè fas a an danje akòz polisyon limyè. Zwazo sa yo sèvi ak limyè lalin lan ak zetwal yo pou navige nan lakou elvaj yo, men ekleraj iben souvan konfonn yo, anpeche migrasyon siksè.

Nouvo Estanda Nasyonal Ekleraj la gen pou objaktif pou ranvèse enpak negatif sou bèt sovaj yo epi pwoteje zòn ki enpòtan anpil pou efò konsèvasyon yo. Lè yo aplike entansite, tanperati koulè, ak limit tan, Chili ap chèche reyalize yon itilizasyon rasyonèl ak dirab nan ekleraj atifisyèl pandan y ap pwoteje anviwònman an ak byennèt moun.

Anplis de benefis sa yo, nouvo règleman yo asire tou prezèvasyon sanctuaire syèl nwa Chili a, ki se lakay yo nan anpil obsèvatwa. Ogmantasyon nan polisyon limyè poze yon risk enpòtan nan viabilite nan obsèvasyon astwonomik nan tèm long la. Nan priyorite prezèvasyon syèl nwa, Chili rekonèt enpòtans astwonomi ak kontribisyon li nan konpreyansyon linivè a.

Sous: Fundación Cielos de Chile, Ministè Anviwònman Chilyen