Misyon OSIRIS-REx NASA an prepare pou final ki riske li nan dezè Utah

Misyon anbisye NASA pou rekipere yon echantiyon astewoyid epi pote l tounen sou Latè ap apwoche konklizyon danjere li nan moman ankèt espasyèl OSIRIS-REx la ap ateri nan dezè Utah dimanch. Echantiyon an, ki ta ka pi gwo yo te janm jwenn nan yon misyon konsa, espere bay bonjan apèsi sou fòmasyon sistèm solè nou an ak orijin lavi sou Latè.

Sond OSIRIS-REx, ki te lanse an 2016, te kolekte echantiyon an nan yon astewoyid ki rele Bennu prèske twazan de sa. Aterisaj la pwograme pou dimanch maten nan yon sit tès nan Utah, kote kapsil ki genyen echantiyon an pral lage apeprè 67,000 mil lwen Latè.

Desandan final kapsil la nan atmosfè Latè a pral dire 13 minit, pandan sa a li pral rive nan yon tanperati maksimòm de 5,000 degre Fahrenheit. Si tout bagay ale selon plan an, yo pral pote kapsil la nan yon aterisaj mou sou planche dezè a lè l sèvi avèk parachit.

Frape zòn sib la pou aterisaj, ki kouvri 250 mil kare, se ekivalan a voye yon flechèt sou longè yon teren baskètbòl ak frape bullseye a, dapre manadjè pwojè OSIRIS-REx NASA Rich Burns. Sepandan, misyon an pa san risk, ak ekip yo te fè preparasyon pou yon "senaryo aterisaj difisil" asire prezèvasyon materyèl astewoyid la.

Yon fwa kapsil la sou tè a, li pral egzamine pou kondisyon li yo epi yo pral transpòte li nan yon chanm pwòp tanporè. Nan denmen, echantiyon an pral pran vòl nan Johnson Space Center NASA nan Houston, Texas, kote syantis yo pral analize l epi etidye l.

NASA espere anonse premye rezilta yo pandan yon konferans pou laprès 11 oktòb. Misyon sa a make premye fwa NASA eseye pote yon echantiyon astewoyid sou Latè, epi li ta ka bay enfòmasyon enpòtan sou fòmasyon sistèm solè nou an ak posibilite pou nan lavi pi lwen pase Latè.

Sous: NASA

Definisyon:

– OSIRIS-REx: Sond espas NASA ki te lanse an 2016 pou kolekte yon echantiyon nan astewoyid Bennu.

– Bennu: Yon astewoyid ki gen yon dyamèt 500 mèt ki fè orbit solèy la epi ki apwoche Latè chak sizan.

– Kapsil: veso a kote echantiyon astewoyid la estoke pou vwayaj la retounen sou Latè.

– Parachit: Aparèy yo itilize pou ralanti desandan kapsil la pandan aterisaj la.

– "Senaryo aterisaj difisil": Yon sitiyasyon kote kapsil echantiyon an fè eksperyans yon aterisaj mwens pase ideyal men yo te pran mezi pou asire prezèvasyon materyèl astewoyid la.

– Johnson Space Center: Sant NASA nan Houston, Texas, kote yo pral analize ak etidye echantiyon an.

– Sistèm solè: Koleksyon planèt, lalin, astewoyid, ak lòt objè selès ki vire toutotou Solèy la.

