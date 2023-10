Nouvo dekouvèt ap tann ak Teleskòp Espas Women NASA an

By

Nancy Grace Roman Teleskòp NASA k ap vini an, ke yo rele tou Roman, ap revolisyone konpreyansyon nou sou linivè a lè li lanse nan mwa me 2027. Teleskòp espasyèl dènye kri sa a pral pèmèt astwonòm yo fouye pi fon nan kè Voie Lakte a pase anvan. , dekouvwi yon richès nan nouvo enfòmasyon sou zetwal, planèt, twou nwa, ak plis ankò.

Teleskòp Women an pral fè yon sondaj ki rele Galactic Bulge Time-Domain Survey, ki pral itilize vizyon enfrawouj li pou gade nan nyaj dans pousyè ak gaz ki tipikman obstrue vizyon nou sou gonfle santral la nan Vwayo Lakte a. Lè w sèvi ak limyè enfrawouj, ki ka antre nan obstak sa yo, Roman pral eskane dè milyon de zetwal, siveyans pou varyasyon sibtil nan klète ki ta ka endike prezans nan objè ki pase devan yo.

Atravè siveyans alontèm li yo nan gwo zòn nan syèl la, Women pral kontribye nan domèn astwonomi tan-domèn, sa ki pèmèt syantis yo obsève ki jan linivè a evolye sou tan. Pwen vantaj san parèy sa a pral bay astwonòm yo yon trezò nouvo enfòmasyon ak done ki pral fòme konpreyansyon nou sou Cosmos la.

Youn nan teknik kle yo anplwaye pa Roman se microlensing, yon fenomèn prevwa pa teyori Albert Einstein nan relativite jeneral. Teknik sa a pran avantaj de "deformation" gravitasyonèl nan espas tan ki te koze pa objè masiv. Lè w obsève koub limyè a pandan l ap pase nan chèn sa a, Roman ka detekte chanjman ki genyen nan klète, tankou lè yon planèt eklips yon etwal background. Apwòch sa a pral pèmèt idantifikasyon ègzoplanèt byen lwen yo, ki kapab etabli nouvo dosye pou planèt ekstrasolè ki pi lwen dekouvri jiskaprezan.

FAQ:

K: Ki jan Teleskòp Women an pral amelyore konpreyansyon nou sou linivè a?

A: Teleskòp Women an pral bay opinyon san parèy sou sant Voie Lakte a epi pèmèt pou deteksyon divès objè selès, tankou zetwal, planèt, kò glas, e menm twou nwa izole.

K: Ki sa ki se astwonomi tan-domèn?

A: Astwonomi tan-domèn enplike etidye ki jan linivè a chanje sou tan pa kontwole zòn lajè nan syèl la pou peryòd tan. Obsèvasyon alontèm Roman yo pral kontribye anpil nan domèn sa a.

K: Ki jan microlensing travay?

A: Microlensing pran avantaj de efè gravitasyonèl objè masiv sou limyè. Lè w obsève distòsyon objè sa yo koze, Women ka detekte chanjman sibtil nan klète, sa ki pèmèt dekouvèt ègzoplanèt byen lwen ak lòt fenomèn selès.

Lansman Teleskòp Espas Women NASA an pwomèt pou debloke yon pakèt nouvo dekouvèt ak apwofondi konpreyansyon nou sou linivè a. Avèk kapasite avanse li yo ak teknik inovatè, Roman se pare pou remodel jaden an nan astwonomi ak revele sekrè yo nan lakou cosmic nou an.

Remak: Atik sa a baze sou enfòmasyon yo bay nan atik sous la epi li ajoute nouvo kontni ak pèspektiv pandan y ap kenbe reyalite debaz la. Sous la pa te mansyone klèman nan nouvo atik la.