Biotech Company Light Bio devlope jenetikman Enjenieri petunia lumineux

Yon konpayi biotech ki rele Light Bio te jwenn pèmisyon nan men Depatman Agrikilti Ameriken an pou l vann petunias lumineux ki gen enjenieri nan Etazini. Petunias sa yo pwodui yon ekla vèt lumineuz nan mitan lannwit, gras a adisyon ADN ki soti nan yon djondjon bioluminesan ki rele Neonothopanus nambi. Konpayi an planifye pou kòmanse transpòte plant yo nan kòmansman 2024.

Bioluminesans se pwosesis kote òganis yo pwodui limyè atravè yon reyaksyon ant oksijèn ak yon sibstans ki rele luciferin, fasilite pa yon anzim ki rele luciferase. Pandan ke yo jwenn bioluminesans nan anviwon 1,500 espès, li mal konprann nan pifò òganis eksepte bakteri. Nan 2018, syantis yo te idantifye anzim espesifik nan Neonothopanus nambi ki pèmèt li emèt limyè.

Lòt tantativ pou kreye plant lumineux nan tan lontan an te enplike flite plant ak yon pwodui chimik yo jwenn nan lusyol oswa jenetikman modifye plant ak jèn ki soti nan bakteri bioluminesan. Sepandan, metòd sa yo te gen limit, tankou bezwen an pou tretman espesyalize oswa pwodiksyon an nan limyè fèb.

Dekouvèt Light Bio enplike nan dekouvèt yon chemen bioluminesans chanpiyon ki ka kowòdone ak pwòp sistèm metabolik plant la. Chemen sa a enplike yon molekil ki rele asid kafeyik, ki abondan nan plant yo, ak kat anzim diferan ki konvèti li an luciferin. Plant yo ki kapab lakòz yo klere pi klere pase tantativ anvan yo epi emèt limyè pandan tout sik lavi yo.

Pandan ke yo te soulve enkyetid sou risk potansyèl yo nan anviwònman an nan jenetikman Enjenieri plant lumineux, Light Bio te adrese enkyetid sa yo lè li deklare ke plant yo pral prensipalman grandi nan anviwònman kontwole tankou kay, biznis, ak jaden botanik kote ekleraj atifisyèl deja depase limyè a. emèt pa plant yo.

Light Bio planifye okòmansman vann petunias lumineux yo sou entènèt nan yon lage limite, ak plan yo elaji nan pepinyè ak sant jadinaj nan lavni. Konpayi an tou gen pou objaktif pou devlope plis kalite plant dekoratif epi fè yo menm pi klere.

