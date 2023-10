Whisper nan Pando: Koute jeyan an tranble

Ansyen ak vas, Pando, yon sèl pye bwa ak 47,000 tij pouse nan yon sistèm rasin pataje plis pase 100 kawo tè nan Utah, se youn nan pi gwo òganis vivan sou Latè. Avèk yon istwa ki pètèt dire 12,000 ane, tremble kolosal sa a te akimile plis pase 6,000 tòn metrik nan lavi. Kounye a, gras ak anrejistreman yo pibliye ane sa a, nou gen opòtinite pou koute bèl pyebwa sa a nan yon fason ki pa t janm posib anvan.

Atis son Jeff Rice, ki te envite pa Zanmi Pando, te mete yon idrofòn andedan yon kre nan baz yon branch epi kite l rive desann nan rasin pye bwa a. Nan sipriz li, li te tande yon son endispoze ki te ogmante pandan yon tanpèt loraj, ki te kaptire yon gwo grenpe etranj. Son an, jan Rice eksplike, se rezilta dè milyon de fèy vibre pye bwa a, pase nan branch yo, ak nan tè a.

Sèvi ak anrejistreman sa yo, Friends of Pando gen entansyon itilize son pou kat rezo konplèks rasin ki anba sifas la. Lance Oditt, fondatè Friends of Pando, wè potansyèl pou son non sèlman bay bèl eksperyans oditif ki enteresan, men tou pou bay enfòmasyon ki gen anpil valè sou sante Pando ak anviwònman ki antoure li. Son sa yo sèvi kòm yon dosye sou divèsite biyolojik lokal yo, ki ofri yon debaz ki ka mezire kont chanjman anviwònman an.

Apwòch inovatè sa a pou konprann Pando ka ede fè limyè sou divès aspè nan ansyen antite sa a. Atravè done yo rasanble, etid adisyonèl ka fèt sou mouvman dlo, relasyon ki genyen ant etalaj branch, koloni ensèk, ak pwofondè rasin. Envestigasyon sa yo vize revele plis sou ekosistèm ki antoure Pando, ki se de pli zan pli anba menas akòz aktivite imen ak n bès predatè ki kenbe popilasyon èbivò yo.

Anrejistreman chucho Pando yo te prezante nan 184yèm Reyinyon Sosyete Acoustical nan Amerik la, epi yo sèvi kòm yon temwayaj sou enpòtans pou koute sekrè jeyan tranblemanntè sa a anvan yo pèdi.

