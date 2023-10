Nouvo sous enèji: rekòlte elektrisite nan mouvman molekilè

By

Syantis yo te dekouvri yon nouvo apwòch pwomèt pou jenere elektrisite lè yo itilize mouvman molekil yo. Pandan ke teknoloji enèji vag te deja pwouve yo dwe yon sous efikas nan jenerasyon pouvwa, chèchè yo te kounye a te jwenn ke menm molekil nan rès posede enèji nannan ki ka exploiter.

Nan yon atik ki te pibliye nan APL Materials, chèchè yo te teste yon aparèy rekòlte enèji molekilè ki kaptire enèji ki soti nan mouvman natirèl molekil nan yon likid. Lè yo plonje nanoarrays nan materyèl piezoelectric nan likid, chèchè yo te kapab konvèti mouvman an nan likid la nan yon kouran elektrik ki estab. Dekouvèt sa a gen potansyèl pou pwodui yon kantite enèji siyifikatif, yo bay gwo kantite lè ak likid sou Latè.

Aparèy la itilize oksid zenk, yon materyèl piezoelectric, ki jenere potansyèl elektrik lè li fè eksperyans mouvman. Chèchè yo konpare mouvman fil oksid zenk yo ak alg k ap balanse nan oseyan an. Avantaj nan aparèy sa a se ke li pa konte sou okenn fòs ekstèn, fè li yon sous enèji pwòp ki chanje jwèt. Li ouvè posiblite pou jenere enèji elektrik atravè mouvman molekilè tèmik likid, ki se fondamantalman diferan de mouvman tradisyonèl mekanik.

Aplikasyon pou teknoloji sa a vas. Li ka itilize pou pouvwa nanotechnologies tankou aparèy medikal implantable. Aparèy la kapab tou ogmante jiska dèlko plen gwosè pou pwodiksyon enèji kilowat-echèl. Chèchè yo deja ap travay sou amelyore dansite enèji nan aparèy la lè yo teste diferan likid, materyèl piezoelectric ki gen gwo pèfòmans, ak nouvo achitekti aparèy.

Rechèch inogirasyon sa a bay yon avni enteresan pou jenere elektrisite ki pa depann de sous ekstèn konvansyonèl tankou van, idwoelektrik, oswa enèji solè. Kapasite nan pwofite enèji nannan nan molekil ouvè nouvo posiblite pou solisyon enèji dirab ak pwòp nan tan kap vini an.

