By

Enstiti Ameriken pou Astwofizik (IIA), an kolaborasyon ak Depatman Pwoteksyon Wildlife, UT Ladakh, te òganize premye pati ofisyèl zetwal pou astwonòm amatè ki gen eksperyans. Evènman an te fèt nan Hanle Dark Sky Reserve nan lès Ladakh soti 12-15 oktòb. Hanle, lakay Obsèvatwa Astwonomi Endyen an, ofri syèl nwa ak move tan sèk ki ideyal pou obsève objè selès yo.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) gen youn nan syèl ki pi fonse nan peyi Zend epi li kouvri yon zòn apeprè 22 km nan reyon. Rezèv la te etabli pa UT Ladakh pou prezève syèl la nwa primitif ak kontwole polisyon limyè ki te fè moun. Li non sèlman sipòte rechèch astwonomik, men tou ankouraje astro-touris ak kontribye nan devlopman sosyo-ekonomik nan ti bouk lokal yo.

Apeprè 30 astwonòm amatè te patisipe nan fèt zetwal la, yo te pote teleskòp yo ak kamera yo pou kaptire bote syèl la lannwit san entèferans polisyon limyè. Ajay Talwar, yon astrofotograf ki te genyen prim, te mete aksan sou enpòtans syèl nwa pou obsève objè ki fèb epi pran foto detaye. Li te mete aksan sou ke sèten fenomèn astwonomik tankou Fo Dawn ak Zodiacal Light ka sèlman obsève soti nan Hanle akòz fènwa li yo.

Youn nan rekò yo nan fèt la zetwal se te opòtinite pou temwen ak foto limyè a Zodiacal, ki se limyè solèy la endispoze pa pousyè tè nan avyon an nan sistèm solè an. Patisipan yo te kapab obsève fenomèn sa a sou de nwit youn apre lòt.

Evènman an te atire patisipan ki soti nan divès kote atravè peyi Zend, tankou Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, ak Mumbai. Sudhash Natarajan ki soti nan Bangalore Astronomical Society te mansyone kijan syèl Bortle-1 Hanle a, ki deziyen kòm nivo ki pi fonse, te pèmèt li obsève galaksi ki fènwa. Li te eksprime antouzyasm li pou retounen nan Hanle chak ane.

Anplis pati zetwal la, IIA a, ak finansman UT Ladakh, te bay 24 ti teleskòp pou chwazi vilaj ki andedan rezèv la epi fòme yo kòm Anbasadè Astwonomi. Inisyativ sa a gen pou objaktif pou enplike ak edike kominote lokal la sou astwonomi ak plis amelyore potansyèl astro-touris nan Hanle.

Direktè IIA a, Pwofesè Annapurni Subramaniam, te eksprime satisfaksyon li nan pataje syèl inik HDSR ak amater astwonomi yo e li felisite fòmasyon kominote lokal yo kòm Anbasadè Astwonomi pou touris yo.

An jeneral, premye pati ofisyèl zetwal nan Hanle Dark Sky Reserve te bay astwonòm amatè opòtinite pou yo fè eksperyans syèl la nwa primitif ak kaptire objè selès an detay. Siksè evènman an te mete aksan sou potansyèl Hanle kòm yon destinasyon recherché pou amater astwonomi nan peyi Zend ak pi lwen.

Definisyon:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): Yon òganizasyon ki fè rechèch nan divès domèn astwofizik ak astwonomi nan peyi Zend.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: Yon depatman ki responsab pou pwoteksyon ak konsèvasyon bèt sovaj nan Teritwa Inyon Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Yon zòn apeprè 22 km reyon alantou Hanle ki te deziyen kòm yon rezèv syèl nwa pou kontwole polisyon limyè ak prezève syèl nwa pou rechèch astwonomik ak astwotouris.

– Fo Dawn: Yon fenomèn obsève anvan douvanjou kote syèl la parèt eklere menmsi solèy la poko leve.

– Limyè zodiakal: Limyè solèy fèb gaye pa pousyè nan avyon sistèm solè a, vizib nan syèl nwa anvan douvanjou oswa apre solèy kouche.

– Echèl Bortle: Yon echèl nimerik ki mezire fènwa syèl la lannwit, ak Bortle-1 se nivo ki pi fonse.

– Anbasadè Astwonomi: Moun ki nan vilaj ki andedan Hanle Dark Sky Reserve ki te resevwa fòmasyon pou edike ak gide touris yo nan aktivite ki gen rapò ak astwonomi.

Sous: Enstiti Endyen pou Astwofizik (IIA), Depatman Pwoteksyon Wildlife, UT Ladakh.