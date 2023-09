Ansyen mòso bwa yo revele ladrès avanse moun yo

By

Akeyològ yo te dekouvri ansyen mòso bwa nan Zanbi ki defye sipozisyon anvan yo sou kapasite yo nan premye moun. Konklizyon yo, ki te pibliye nan jounal Nature, sijere ke moun ki gen laj wòch te bati estrikti prèske mwatye yon milyon ane de sa, ki endike yon nivo entèlijans ak imajinasyon ki te deja pa konnen.

Pwojè rechèch Deep Roots of Humanity University of Liverpool te fouye ak analize ansyen bwa a. Pwofesè Larry Barham, lidè pwojè a, te eksprime ke dekouvèt sa a te chanje konpreyansyon li sou premye zansèt imen yo. Li kwè ke ansyen moun sa yo itilize konpetans yo ak kreyativite yo konstwi yon bagay nouvo ak gwo soti nan bwa.

Chèchè yo te jwenn tou ansyen zouti an bwa, tankou baton fouye, men dekouvèt ki pi enteresan an se te de moso bwa ki anfòm ansanm nan ang dwat. Zouti wòch yo te itilize pou koupe antay nan mòso bwa yo, sa ki pèmèt yo ansanm estriktirèl. Lè yo analize kouch latè kote bwa a te antere, ekip la te detèmine ke li te gen apeprè 476,000 ane.

Prèv anvan yo sèvi ak bwa moun te limite a fè dife ak élaboration zouti senp. Dekouvèt sa a defi nosyon ke premye moun te mennen lavi piman nomad epi montre ke yo te kapab konstriksyon pi konplèks.

Objektif estrikti an bwa sa yo rete klè. Gwosè mòso bwa yo sijere ke yo te itilize yo bati yon bagay sibstansyèl, pètèt yon platfòm pou yon abri oswa yon estrikti bò yon rivyè pou lapèch. Sepandan, san plis prèv konplè, li difisil pou detèmine nati egzak estrikti sa yo oswa espès ansyen moun ki te bati yo.

Afè an bwa yo te transpòte nan UK a pou analiz ak prezèvasyon. Yon fwa sa a fini, yo pral retounen nan Zanbi yo dwe parèt. Espwa a se ke dekouvèt sa yo pral anrichi koleksyon yo ak fè limyè sou tradisyon an bwa nan Zanbi ak ansyen entèraksyon imen ak anviwònman an.

Sous: BBC News