Nouvo etid lyen mikwòb zantray ak sante skelèt

By

Syantis yo te dekouvri yon koneksyon posib ant mikrobyom nan zantray ak sante skelèt. Yon etid resan te jwenn ke sèten mikwòb zantray yo te asosye ak dansite zo, mikrochitekti, ak fòs. Konklizyon yo sijere ke li ka posib chanje mikrobyom nan zantray amelyore sante zo yo.

Etid la, ki gen tit "Yon etid de kòwòt sou asosyasyon ki genyen ant mikrobyota nan zantray ak dansite zo, mikrochitekti, ak fòs," te pibliye nan Frontiers in Endocrinology. Chèchè yo te mennen ankèt sou asosyasyon ki genyen ant mikrobyom nan zantray ak analiz periferik periferik (HR-pQCT) ki gen rezolisyon segondè nan reyon an ak tibya nan de gwo kowòt.

Chèchè yo te itilize done ki soti nan etid Framingham twazyèm jenerasyon an ak etid Osteoporotic Fractures in Gas pou detèmine si te gen yon faktè ki kapab modifye ki kontribiye nan sante skelèt. Dansite zo ki ba ogmante risk pou yo devlope osteyopowoz ak ka zo kase, patikilyèman nan granmoun ki pi gran yo.

Konklizyon yo te revele ke sèten bakteri, tankou Akkermansia ak Clostridiales bakteri DTU089, te gen asosyasyon negatif ak sante zo nan granmoun ki pi gran. Akkermansia te deja asosye ak obezite, pandan y ap DTU089 pi abondan nan moun ki gen pi ba aktivite fizik ak konsomasyon pwoteyin. Faktè sa yo konnen ki afekte sante skelèt.

Chèchè yo te jwenn tou ke sèten bakteri yo te asosye ak diferans ki genyen nan zòn kwa-seksyonèl zo, sijere ke mikwòb yo ka enfliyanse fason zo a chanje gwosè ak aje.

Pandan ke yo bezwen plis rechèch pou konprann efè espesifik òganis bakteri yo sou sante skelèt, etid sa a bay bonjan apèsi sou wòl potansyèl mikrobyom nan zantray nan sante zo yo. Alafen, vize mikrobyom nan zantray ka yon apwòch nan lavni pou amelyore sante skelèt.

Sous:

- Etid ki te pibliye nan Frontiers in Endocrinology (Pa gen URL)

– Harvard Medical School's Marcus Institute for Aging Research